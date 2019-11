Демократическая партия США превращается в сборище клоунов, педофилов и извращенцев

Демократическую партию США сотрясает череда скандалов, которую официальная либеральная пресса (CNN, The Washington Post, The New York Times) предсказуемо предпочитает не замечать. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Массовая неадекватность демократов

Эти скандалы нагляднейшим образом отображают моральное и нравственное разложение американских политиков-демократов и тех, кто их финансирует. Один из ключевых спонсоров Демократической партии США мультимиллионер Эд Бак в сентябре 2019 года был задержан за содержание домашнего наркопритона и насильное вкалывание метамфетамина 37-летнему мужчине. Эд Бак — известный гей-активист и друг Хиллари Клинтон.

Утверждают, что у Бака был свой фетиш — он получал удовольствие от подсаживания на наркотики молодых черных мужчин. В начале ноября 2019 года за изнасилование мальчика-подростка был задержан Ибрагим Алгахим, известный активист от Демократической партии и горячий сторонник Хиллари Клинтон.

Другой влиятельный спонсор демократов — ЛГБТ-активист и друг Барака Обамы Терри Бин. Он изнасиловал 15-летнего ребенка и пытался купить его молчание за 200 тысяч долларов.

На этом фоне невинной шалостью выглядит скандал вокруг демократической конгрессменшы от Калифорнии — Кэти Хилл. В сети появились ее компрометирующие фотографии в обнаженном и пьяном виде, с марихуаной, любовницей-лесбиянкой и нацистской татуировкой. Не выдержав позора, Хилл, которая считалась восходящей звездой демократов, подала в отставку.

Еще одна демократка, представительница из Конгресса США, Кэти Портер появилась на заседании одного из комитетов в костюме Бэтмэна, видимо, чтобы привлечь к себе внимание. Взамен ее подняли на смех. Происходящее на либеральном фронте американской политики не что иное, как массовая неадекватность и потеря связи с реальностью. Американский демократический истеблишмент скатился к глупой клоунаде, небывалому разврату и грязным извращениям, которые находятся за гранью добра и зла.

Иллюзия нравственной чистоты

На фоне всего происходящего в Демократической партии начали всплывать новые подробности «самоубийства» известного извращенца-мультимиллионера Джеффри Эпштейна. Он хозяин острова педофилов. По версии правоохранительных органов, Эпштейн склонял к проституции девочек-подростков и продавал их услуги известным политикам, музыкантам, актерам и прочим либерально настроенным знаменитостям.

Среди его вероятных клиентов — экс-президент Билл Клинтон, британский принц Эндрю, режиссер Вуди Аллен и многие другие влиятельные и известные либералы. Известный судмедэксперт и патологоанатом открыто заявил, что смерть Эпштейна больше походит на убийство, а не на самоубийство. Вполне вероятно, что, ликвидировав Эпштейна, демократы пытались скрыть от общественности и полиции свои извращения и надругательства над детьми. Но как известно, ничто на земле не проходит бесследно.

Интересно, что именно демократы везде подчеркивают свои высокие моральные принципы и превосходство над всеми остальными. На поверку эта иллюзия нравственной чистоты создается лояльной демократам прессой, которая просто-напросто замалчивает громкие и важные события. Так, ни одно из главных СМИ не освещало коррупционный скандал вокруг влиятельнейшего демократа — сенатора Боба Менендеза. Этот скандал произошел в 2017 году.

Точно так же мимо ушей была пропущена узко тиражируемая новость о том, что главные спонсоры Демократической партии подкупили руководство университета, чтобы устроить своих детей в элитные учебные заведения. Благодаря Интернету истинные масштабы коррумпированности демократов начинают выявляться и это лишь вершина айсберга.