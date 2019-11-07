Макрон призвал Европу возобновить диалог с Россией, несмотря на протесты Польши

Париж, 7 ноября. Европа должна возобновить диалог с Россией, несмотря на недоверие и протесты стран Балтии и Польши. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Европе нужно попытаться найти общий язык с соседним государством, а отказавшись от этого, европейцы «совершат большую ошибку».

«Моя идея ни в коем случае не наивна», — приводит The Economist слова Макрона.

Издание также отмечает, что президент Франции не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за событий на Украине. Макрон указал, что процесс мирного урегулирования в этой стране может растянуться на десятилетие.

Ранее в Польском правительственном институте международных отношений (PISM) заявили об опасности сближения России и Франции, передает «Газета.Ru». По мнению польских аналитиков, стремление Эммануэля Макрона к сотрудничеству с Москвой может «подорвать единство внутри Евросоюза и НАТО по ряду вопросов».

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в августе 2019 года, Эммануэль Макрон заявил, что «будущее России полностью связано с Европой», а также добавил, что верит в Европу, «которая простирается от Лиссабона до Владивостока». Переговоры двух президентов продолжались более двух с половиной часов. Макрон отметил, что был «очень рад возможности побеседовать» с Путиным.