Москва, 7 ноября. Госдепартамент США заявил, что нефть на подконтрольных американским военным территориях Сирии добывают местные власти. Около 90% сирийской добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был источником дохода террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, а теперь находится под контролем курдов-оккупантов, подчиняющихся США.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, политолога Андрея Кошкина, кража нефти Сирии руками курдов является типичной технологией Соединенных Штатов в горячих точках. Эксперт объяснил изданию Nation News, что американский президент Дональд Трамп откровенно высказался о намерениях по поводу сирийской нефти. Политолог заявил, что США используют типичную политику для кражи нефти руками курдов.

«Более того, развертывание горячих точек с целью получить баснословную прибыль и полностью окупить кампанию, которая является высокозатратной для Штатов, — это принцип участия в международных акциях США», — подчеркнул он.

Напомним, США и международная коалиция заявили о выводе войск из Сирии после начала 9 октября военной операции Турции «Источник мира», направленной против курдских террористов, передавал RT.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Территория, на которой будет осуществляться американская военная миссия, простирается от Дейр-эз-Зора до Хасаки и находится под контролем курдских террористов, которых активно поддерживает Вашингтон, передавала «Газета.ру».

Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого бизнеса превышает 30 миллионов долларов.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН выразил уверенность, что, продавая добытый энергоресурс контрабандным путем, американцы финансируют подконтрольные им курдские бандформирования.

Для того, чтобы американские войска окончательно ушли из Сирии, необходимы некие из ряда вон выходящие события, которые в ближайшее время вряд ли произойдут, считает политолог. Скорее всего это случится уже после президентских выборов в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.