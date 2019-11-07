Соловьев объяснил украинскому политологу, почему вопрос Крыма больше не будет подниматься

Москва, 7 ноября. Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко ответил украинскому политологу Василю Вакарову, который заявил, что «нормандская четверка» должна обсуждать не только урегулирование войны в Донбассе, но и крымский вопрос.

По словам гостя студии, целью «нормандского формата» является «восстановление территориальной целостности Украины», поэтому повестка не должна ограничиваться одним лишь «кусочком страны». При этом Вакаров сослался на президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявлял, что собирается поднять вопрос о Крыме на встрече «нормандской четверки».

Соловьев в свою очередь сослался на слова президента РФ Владимира Путина, который уже неоднократно заявлял, что крымский вопрос решен окончательно и больше подниматься не будет, передает «Царьград».

«Вам Путин сказал — тема закрыта. Можете подпрыгивать, можете бегать кругами, можете устраивать эстафету, можете кататься на самокате. Все, тема закрыта, этой темы нет», — подчеркнул он.

При этом телеведущий предложил украинскому гостю поблагодарить за сложившуюся ситуацию американцев, которые первым создали мировой прецедент, «раздербанив Югославию». Разница в том, что в случае с Крымом все было мирно и по закону, поскольку самоопределение народа является одним из основополагающих принципов международного права.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.