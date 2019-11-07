Эксперт посоветовал курдам уйти из 30-километровой зоны, чтобы не попасть под огонь Турции

Москва, 7 ноября. Курдские боевики в своих же интересах должны «включить» инстинкт самосохранения и покинуть 30-километровую зону на границе Сирии с Турцией, чтобы не попасть под огонь турецких военных. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт уверен, что в противном случае им будет противостоять армия Турции, выдержать ее сопротивление они не смогут.

«В интересах курдов уйти из 30-километровой зоны, чтобы не попасть под турецкий огонь. Курды не выстоят против турецкой военной машины, которая гораздо больше эффективна и оснащена современным оружием. Надо выходить из 30-километровой зоны, в противном случае это приведет к уничтожению курдских отрядов», — заявил Коротченко «НьюИнформ».

Он подчеркнул, что в данной ситуации альтернативы для курдов не существует, тем более, что на политическом уровне отводу их формирований содействует Россия.

«В интересах всех сторон, чтобы все договоренности по меморандуму были выполнены», — сказал Коротченко.

Также он отметил, что курдам необходимо интегрироваться в единую Сирию, особенно после их заявок на автономию.

«Не надо было ложиться под американцев. Теперь реалии таковы, что курдам предстоит жить в сфере, где руководить будет Башар Асад, никакой автономии не будет, это не иракский вариант», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее 7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские боевики до сих пор не вывели свои вооруженные формирования с северо-востока Сирийской Арабской Республики.

Он напомнил, что Анкара дважды давала время для полной очистки территории: сначала после переговоров с Вашингтоном 17 октября, тогда боевикам было предоставлено 120 часов, а затем — после меморандума о взаимопонимании, который Турция заключила с Россией 22 октября. В последний раз курдам было дано 150 часов на отвод своих сил и вооружения из приграничной зоны.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что террористы продолжают совершать атаки на союзные турецким военным формированиям ополчения. Он указал, что утром 11 человек из состава протурецких сил погибли в результате нападений. Помимо этого, за сутки боевики уничтожили две единицы военной техники турецкой армии.

Действия курдов выглядят как чистая провокация, и Турция вполне может ответить на нее продолжением антитеррористической операции «Источник мира», которую проводила с 9 по 22 октября. Операция была прекращена с условием, что курды вместе со своим вооружением покинут 30-килметровую зону безопасности на турецко-сирийской границе. При этом Анкара неоднократно предупреждала, что в случае невыполнения бандформированиями возложенных на них обязательств, прибегнет к очередным военным действиям.