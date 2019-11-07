Володин рассказал, сколько потеряли страны ЕС из-за антироссийских санкций

Москва, 7 ноября. Страны Евросоюза потеряли порядка 100 миллиардов долларов из-за введения антироссийский санкций, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на конференции «Словацкое национальное восстание и современность».

Володин отметил, что Евросоюз, в который входит Словакия, несколько лет назад ввел против России санкции.

«Наши отношения во многом из-за этого страдают, если говорить о товарообороте», — заметил он.

Спикер Госдумы добавил, что предполагалось, что эти ограничения нанесут удар по экономике России. Первые два года этот шаг ЕС действительно осложнил ситуацию: российская экономика замедлила рост, и наступила стагнация.

«В 2017 году мы стали выходить из этой ситуации, — добавил Володин, — и на протяжении двух лет экономика стала расти. За это время страна переориентировалась и сформировала для себя новые рынки. Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно — потери стран Евросоюза составляют порядка 100 миллиардов долларов».

Председатель Госдумы добавил, что Россия осуществила импортозамещение в военно-промышленном комплексе, нефтегазовой, а также многих других сферах.

Напомним, отношения Россия и Запада ухудшились после проведения референдума в Крыму в 2014 году, где абсолютное большинство местных жителей выступили за воссоединение с РФ. Крымчане отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота, однако Киев, США, страны ЕС не поддержали их выбор. Западные страны ввели санкции против России, а Москва в ответ объявила продуктовое эмбарго.

Совет Евросоюза этим летом официально продлил на полгода экономические санкции против России — до 31 января 2020 года.

Накануне экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.