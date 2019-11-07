Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне

Москва, 7 ноября. Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.

Премьера картины «С закрытыми окнами», над которой работал журналист Роман Супер, состоялась в четверг. Как рассказал отец Децла, фильм он посмотрел давно, вдобавок в среду прошел закрытый показ.

«Мне сложно комментировать, мне тяжело его смотреть. Правдивый фильм, хорошая работа», — передает его слова телеканал «360».

Фильм сняли на средства поклонников исполнителя, которые собирали при помощи краудфандинга. Как признался журналист Супер, такой подход к производству позволил не зависеть при съемке от чужого мнения.

Документальная картина раскрывает подробности детства известного певца, рассказывает о его стремительном успехе и неожиданном спаде карьеры. Фильм содержит интервью родных и близких Толмацкого.

Вскоре, как пообещали создатели, выйдет специальная режиссерская версия документальной ленты.

Как напоминает Infox.ru, рэп-исполнитель скончался в ночь на 3 февраля. Толмацкий умер ночью в Ижевске в курилке кафе Posh, где выступал на корпоративе. Скорая помощь оперативно приехала на место происшествия, однако спасти исполнителя медики не смогли. Децлу было 35 лет, пишет «Ридус».

В Следственном комитете РФ причиной смерти музыканта назвали острую сердечную недостаточность, явившуюся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Церемония прощания прошла 6 февраля в Москве в Центральной клинической больнице управления делами президента. Похороны состоялись на Пятницком кладбище.

Летом этого года рэпера посмертно наградили премией «Муз-ТВ» за вклад в развитие хип-хопа. Награду принял отец артиста.