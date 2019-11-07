Сирия, 7 ноября. В центре Дамаска взорван автобус Республиканской гвардии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает дать курдским боевикам жесткий отпор и заявил о задержании еще нескольких родственников Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: расследуют детали подрыва автобуса с членами Республиканской гвардии в Дамаске, в Камышлы переправляют подкрепление для развертывания вдоль сирийско-турецкой границы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе в городе Тафтаназ разогнала митинг мирных жителей, обстреливает поселок Кафр-Харим - есть жертвы среди гражданских.

Курдские вооруженные группировки: обменялись ударами с турецкой армией на севере Хасаки и в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских боевиков в районе поселка Тель-Тамр на севере Хасаки, согласно заявлению Эрдогана, в Алеппо задержали еще несколько родственников лидера ИГИЛ1, которые пытались бежать из Сирии.

Провинция Дамаск

В районе площади Кудсийя в столице Сирии городе Дамаск прогремел взрыв. Как сообщает корреспондент портала Halab Today, самодельная бомба была установлена в автобусе, который был предназначен для переводки бойцов Республиканской гвардии - элитного военного формирования армии. Различные источники сообщают о двух раненых бойцах, других пострадавших нет. Так как в задачи гвардии входит охрана и защита правительства страны, а также поддержания безопасности в центре Дамаска, предполагается, что бомба в автобус была установлена членами вооруженной оппозиции. Однако, пока что ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

Провинция Алеппо

Турецкие силы безопасности задержали «двузначное число» родственников главаря запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади, об чем лично сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через свою страницу в сети Twitter. По его словам, близкое окружение главаря террористической организации «взяло на прицел» Турцию. Турецкие силовики сумели перехватить на севере Алеппо в городе Азаз еще нескольких родственников из ближнего круга главаря ИГИЛ. Вчера Турция заявила, что в Сирии им удалось задержать супругу аль-Багдади, а также его зятя и сестру. Детали задержания по-прежнему не сообщаются.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» аль-Багдади в ходе спецоперации, которая якобы была проведена в Идлибе. В министерство обороны РФ в ликвидации главаря ИГ1 усомнились. Президент Сирии Башар Асад также выразил недоверие к американской медиакомпании, развернутой вокруг предполагаемого убийства аль-Багдади. Пентагон обнародовал видео и фото предполагаемой операции, но, как отмечают военные эксперты и аналитики, их кадры идут вразрез с рассказанной ранее Трампом версией хода операции.

Провинция Идлиб

Сообщается о гибели двух мирных жителей и ранении нескольких в результате обстрела боевиками «Тахрир аш-Шам» жилых кварталов города Кафр-Харим, как передает портал Step News. Ранее поступала информация о ранении шести жителей в результате утренней атаки радикалов.

Репортер издания NeSyria был избит боевиками «Тахрир аш-Шам» в городе Тафтаназ, где он снимал сюжет о волне протестов среди мирного населения в провинции. В Тафтаназе горожане устроили акцию против боевиков в знак поддержки жителям Кафр-Харима, которые самостоятельно изгнали из города радикалов альянса и противостоят попыткам его перезанять. Издание также указывает, что радикалы изъяли и разбили у корреспондента оборудование для видеосъемки. Протестующих боевики разгоняли с применением грубой силы. Напомним что утром поступали сообщения о проведении серии подобных акций в городах Маарет ан-Нуман, Арманаз, Бинниш и Курин.

Провинция Ракка

В город Айн-Исса прибыл российский грузовой самолет, который доставил жителям груз гуманитарной помощи, в которую включены продукты первой необходимости и теплые вещи, о чем сообщает новостной портал North Press.Напомним, что город долгое время находился в оккупации курдских боевиков SDF, которые покинули Айн-Иссу, когда турецкие военные подразделения начали операцию «Источник мира». 10 октября курдские радикалы отвели свои людей из близлежащих лагерей и тюрем, где они охраняли заключенных террористов ИГИЛ. 14 октября город заняли силы САА, которые развернули в нем гарнизон и приступили к работам по восстановлению разрушенной инфраструктуры и возвращению горожан к обычной мирной жизни.

Источник портала также сообщает об ожесточенных столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии (SDF) и турецкими военными и связанными с ними вооруженными группами в деревнях Халидия и Дебс, расположенных в 10 километрах от Айн-Иссы. Близлежащий участок трассы M-4 на время перекрыт из-за интенсивных боевых действий в регионе.

Провинция Хасака

В районе поселка Тель-Тамр протурецкие бойцы продолжают отражать нападения курдских боевиков SDF, как сообщает источник в сети Twitter (@tvronahi).

В город Камышлы прибывают новые военные подкрепления Сирийской арабской армии (САА) для усиления позиции правительственных сил на сирийско-турецкой границе. На военной авиабазе в окрестностях Камышлы приземлился еще один российский грузовой самолет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Анкара после переговоров с Вашингтоном дала боевикам «Демократических сил Сирии» 120 часов на то, чтобы уйти, а после меморандума о взаимопонимании, который Турция заключила с Россией, SDF получили еще 150 часов отсрочки для отвода боевиков из приграничной зоны. Тем не менее, курдские радикалы сохраняют свое присутствие в безопасносной зоне и провоцируют турецкую армию на продолжение боевых действий. Эрдоган открыто заявил, что турецкая армия оставляет за собой право дать курдским террористам жесткий отпор.

1 Организация запрещена на территории РФ.