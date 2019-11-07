Украинская делегация устроила скандал во время выступления замредактора RT в Страсбурге

Страсбург, 7 ноября. Украинская делегация закатила скандал в ходе выступления заместителя главного редактора российского телеканала Russia Today на Всемирном форуме за демократию, который проходит во Франции. Об этом написала в своем Instagram-аккаунте журналистка и ведущая политических ток-шоу Ольга Скабеева.

Во время выступления представитель RT Анна Белкина упомянула об отрицательных примерах работы СМИ, в том числе при освещении выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году и выхода Британии из Европейского союза (Brexit).

Однако выступление Белкиной было фактически сорвано из-за скандировавших фразу «fake news» украинцев. В руках члены украинской делегации держали транспаранты с надписью «Пропаганда не журналистика» и «Всемирный форум демократии — не место для пропаганды».

«Распечатали (украинские представители. — Прим. ФАН) дома плакаты, топали, хлопали и кричали: «fake news». В общем, ничего нового», — указала Скабеева.

Ежегодный Всемирный форум за демократию стартовал в Страсбурге в среду, 6 ноября.

Напомним, в сентябре этого года делегация Украины на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в очередной раз помешала выступлению представителя Крыма.