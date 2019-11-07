Порошенко в 17-й раз пропустил допрос в ГБР

Киев, 7 ноября. Бывший президент Украины Петр Порошенко в 17-й раз проигнорировал вызов следователей Госбюро расследований. Об этом в четверг заявила официальный представитель ГБР Анжела Иванова.

«Он не явился уже в который раз. Если не ошибаюсь, это была уже его 17 неявка на допрос», — пояснила она украинским журналистам.

Порошенко оправдывает свои неявки на допрос высокой занятостью в Верховной раде. На данный момент он обладает депутатской неприкосновенностью, поэтому следователи не могут принудить его явиться в ГБР. Однако уже в январе следующего года ситуация может измениться, поскольку вступит в силу закон, отменяющий иммунитет у парламентариев, сообщает телеканал 360.

Напомним, что против Порошенко и его команды было возбуждено 12 уголовных дел. В частности, бывший президент подозревается в превышении полномочий, отмывании денег и госизмене. В последнем случае речь идет о решении направить украинские военные корабли в российские воды. Итогом этой провокации, целью которой было введение военного положения на Украине с последующей отменой выборов, стало задержание трех судов ВМСУ и арест моряков.

В конце октября Порошенко попытался возглавить протест против реализации «формулы Штайнмайера», чтобы вернуть себе положение, однако участники митингов его не приняли в качестве лидера. Тем не менее, на стороне экс-президента остаются некоторые политики и праворадикальные группировки, поддерживающие курс прежней власти на продолжение войны в Донбассе.