Трамп, импичмент, два хохла. Роман Носиков о боях на украинцах и новом гимне незалежной

Дональду Трампу демократы готовят импичмент. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще в сентябре объявила, что начинает официальное расследование «украинского кейса» — когда президент якобы давил на Владимира Зеленского во время телефонного звонка, требуя компромата на Джо Байдена в обмен на американскую помощь.

Трамп в ответ обвинил саму Пелоси в государственной измене. И вот сейчас официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм заявила, что ее патрон готов к процедуре импичмента — то есть к публичному рассмотрению в парламенте обвинений, допросам свидетелей и защите.

Как там сказано у Томпсона?

«У нас был телефонный звонок, две спецкомиссии, Демократическая партия, пять мощнейших социалистов, #me_too, Новый зеленый курс, геи, трансгендеры и мексиканцы. Не то чтобы все это было нужно в политике США в период политического кризиса, но если уж начал процедуру импичмента — нужно идти в своем увлечении до конца. Единственное, что нас беспокоило, — это Украина. В мире нет ничего более безответственного и неконтролируемого, чем хохол в национальном самоумилении. Но мы знали, что рано или поздно перейдем и на эту дрянь…»

Тем временем в США как раз начинается подготовка к президентским выборам-2020. А это означает, что с процедурой импичмента или без нее — публичности все равно будет завались. И, вне зависимости от того, накажут ли Трампа или переизберут на второй срок, главным оружием кандидатов друг против друга, а так же в битве при импичменте, будут украинцы и Украина.

Вот и ключевые свидетели в импичменте против Трампа — либо украинцы, либо члены украинской диаспоры США, активно работающие с незалежной. Скажем, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман, давший на закрытых слушаниях показания против Трампа, — украинец. Одна из авторов «русского досье» Александра Чалупа — украинка, и весьма активная. И более того, те свидетели, что нужны Трампу для нанесения ударов по Хиллари Клинтон или отцу и сыну Байденам, — также украинцы.

Обе стороны опираются на украинские доносы на противников в американской элите, и обе для защиты вынуждены обвинять Украину во вмешательстве в американскую политику, нечистоплотной игре и шпионаже. Таким образом, как бы ни складывалась обстановка на политических фронтах, можно с точностью предсказать одно — украинцы будут страдать.

И страдать они будут прямо пропорционально накалу политической борьбы в США и собственных ошибок, вызванных ощущением, что им все сойдет с рук. Им казалось, что они правильно угадали нового господина и удачно к нему пристроились, но вот как все обернулось.

В целом, те хохлы, которые не будут обвинены в госизмене, пойдут под суд за вмешательство во внутренние дела США. При этом Зеленского с Коломойским будут бить Байден и Клинтон, чтобы не сдавали их Трампу. А Трамп будет бить, чтобы сдали.

Таким образом, в новом политическом сезоне в моде будут американские бои на украинцах. Очередной американский элитарий станет хватать наиболее походящего украинца и бить им по оппоненту.

Трамп будет дубасить Байдена схваченным за фортепьянный орган Зеленским. Байден вытащит за чуб Авакова и треснет им по Трампу. Клинтон и Нуланд начнут кидаться в Донни «Азовом» и обвинениями в нацизме, и получать ответку им же. Перетягивая, порвут Порошенко и Ляшко — но Сивохо их вылечит, намазав уши чесноком.

Иногда американские элитарии будут промахиваться друг по другу, но что можно сказать точно — мимо украинцев никто не промахнется ни разу. Украина добивалась внимания, мечтала о величии, готовилась вершить судьбы мира, быть политическим центром…

Мечта сбылась. Так чубы еще никогда не трещали.

Украинцам, конечно, теперь хочется, чтобы все это как-то прекратилось. Американцам, надо полагать, — тоже. Но никто не в силах остановиться. И уже очень скоро в разные стороны полетят клочки вышиванок и шаровар под стуки от столкновения украинских интеллектуалов.

В США же люди в костюмах будут прыгать из окон с криком «Русские идут!» или гибнуть от укусов специально приглашенных украинских политологов. Политолог Ковтун с ревом заберется на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг и потребует галушек. А при виде приехавшего на ток-шоу Кличко — устанет и ляжет Бруклинский мост.

И так будет продолжаться, пока кто-то наконец не увидит хоть какой-то, пусть худой, но все же выход в… России. И тогда в Москву из США полетит объединенная делегация республиканцев и демократов, одетых в кушаки и шаровары. Зарыдав, они упадут на колени перед Путиным, наперебой рассказывая, что с ними сотворила проклятая Украина.

А на Украине, в кратком затишье между порками, сочинят новый гимн на старую мелодию. Звучать он будет так:

А нас-то за що? I слава, і воля!

А нас-то за що? Усміхнеться доля!

А нас-то за що? Як роса на сонці!

А нас-то за що? У своїй сторонці!

Слыша, как ветерок с запада доносит эту жалостную песню до Москвы, американская делегация будет жаться к ногам Лаврова и вздрагивать.