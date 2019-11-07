Порошенко переписал на сына часть кондитерского бизнеса

Киев, 7 ноября. Бывший президент Украины Петр Порошенко переписал часть кондитерского бизнеса на старшего сына Алексея. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Так, теперь бенефициаром компании ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК) значится Порошенко-младший. Соответствующие данные приведены в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Контроль над компанией перешел к сыну пятого президента Украины путем получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., владеющую 85% ЦЕКК. Бенефициарный владелец поменялся и у тех предприятий, где ЦЕКК значится учредителем.

«ООО «Рошен де люкс», ГП УК «Рошен», ООО «Рошен-Волынь», ООО «Рошен Свит» и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко», — говорится в сообщении.

Экс-глава Украины пока еще остается бенефициарным владельцем ряда других предприятий, подконтрольных ЦЕКК. К примеру, ООО «Рошен-Столица».

Напомним, ГБР Украины в настоящее время ведет расследование более десятка уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам политик отвергает все обвинения.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский пригрозил Порошенко новыми судебными исками. По словам предпринимателя, речь идет о роли бывшего президент в приватизации предприятия «Винницаоблэнерго».