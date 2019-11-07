Клинцевич объяснил Киеву, что призыв к NYT исправить карту Украины без Крыма запоздал

Москва, 7 ноября. Публикация карты Украины без Крыма в американской газете The New York Times — это констатация факта, а не «оговорка по Фрейду». Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что посольство Украины в Вашингтоне призвало издание «исправить ошибку» и опубликовать карту Украины с Крымом. Кроме того, в диппредставительстве призвали редакторов американской газеты «не играть на руку российской информационной пропаганде».

«Публикация в The New York Times карты Украины без Крыма — это уже не оговорка по Фрейду, а констатация факта»,— сказал Франц Клинцевич.

Комментируя призыв украинского посольства к редакции NYT, Клинцевич объяснил, что Киев с таким заявлением опоздал.

«Они явно запоздали. Ошибка, но вовсе не та, что имеет в виду украинское посольство, была исправлена 16 марта 2014 года народом Крыма, высказавшимся на референдуме за воссоединение с Россией», — добавил сенатор.

Напомним, Крым стал субъектом Российской Федерации весной 2014 года. После госпереворота в Киеве местные власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав России прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона закрыт окончательно.