Минздрав РФ уточнил критерии для выдачи свидетельства о рождении

Москва, 7 ноября. В Минздраве России скорректировали медицинские критерии рождения ребенка для выдачи соответствующего свидетельства. Об этом говорят поправки, внесенные ведомством в приказ «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи».

В министерстве здравоохранения определили, что свидетельство о рождении теперь будет выдаваться детям, появившимся на 22-й неделе беременности или позднее, и чей вес при этом достиг или превышает 500 грамм.

В ситуации, когда точный вес ребенка определить невозможно, решение о выдаче свидетельства будет приниматься с учетом длины тела новорожденного, которая должна составлять минимум 25 сантиметров. Скорректированный приказ вступает в силу 7 ноября.

«Поправка заключается в объединении показателей веса (роста) и срока беременности в момент рождения. Таким образом, решится проблема с путаницей в ходе регистрации глубоко недоношенных малышей с экстремально низким весом», — отметили в Минздраве, передает Deita.

Второй критерий остался без изменений. Если женщина родила на сроке, не достигшем 22-х недель, или масса тела ребенка при рождении не достигла 500 грамм, или вес ребенка неизвестен, и при этом длина его тела менее 25 см, статус новорожденного и соответствующее свидетельство будет выдано только при продолжительности жизни более 168 часов после рождения, то есть после семи суток.

То же правило касается и выдачи свидетельства о смерти: если ребенок прожил менее недели, оснований для выдачи этого документа нет.

Если малыш родился раньше 22-й недели беременности с весом менее 500 грамм, с медицинской точки зрения понятие «ребенок» заменяется на «плод», а факт «рождения» — на «выкидыш», пояснили в министерстве.