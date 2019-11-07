Эксперт заявил, что ворующие нефть США и курдские боевики раскалывают Сирию

Москва, 7 ноября. США аннексировали районы Сирии, чтобы выкачать нефть с помощью бандформирований курдов и использовать принадлежащий сирийскому народу ресурс в собственных целях. Соответствующее заявление сделал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Я напомню, что, по разным данным, найдены новые значительные нефтяные ресурсы в Сирии. США пытаются и их использовать», — рассказал эксперт.

При этом, по словам Долгова, черное золото стало лишь частью экспансивной политики США на Ближнем Востоке. Вашингтон хочет не только выкачать всю нефть из недр Сирийской Арабской Республики (САР), но и ослабить Иран, а также свергнуть избранное сирийцами правительство, дружественное Тегерану. Кроме того, Соединенные Штаты стремятся разделить Сирию, поддерживая сепаратистский настрой курдских террористов, и выступить против Турции, создающей зону безопасности на северо-востоке САР.

«Это дезинтеграция Сирии, поскольку часть территорий не будет подконтрольна сирийскому центральному правительству», — подчеркнул Долгов.

Международное сообщество не реагирует на разворовывание американцами нефти, принадлежащей Сирии, поскольку ведущие страны Европы действуют в русле политики США, считает эксперт.

«Они не будут противостоять совершенно очевидным нарушениям международных законов, которые сейчас осуществляют США. Это, увы, нынешняя политическая ситуация, когда США считают себя мировым лидером и навязывают другим странам и своим союзникам такую ситуацию», — отметил Долгов в беседе с изданием «Политика сегодня».

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии бандформирований курдов, которые сотрудничают с террористами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские радикалы в свое время захватили часть земель САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население — арабов-суннитов. Кроме того, военные США и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, в разработку которых Сирия вложила большие деньги.

Доказательства того, что США и вооруженные формирования курдов расхищают сирийскую нефть, ранее представило Минобороны РФ. Кроме того, издание Anadolu сообщило, что американцы строят две новых военных базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где находятся одни из самых богатых нефтяных месторождений, передает «Царьград».

О захвате сирийской нефти Штатами говорят и в Вашингтоне. Так, член Конгресса США Тулси Габбард обвинила главу Белого дома Дональда Трампа в том, что он оставил американских солдат в Сирии для охраны нефтяных полей, а вовсе не для борьбы с терроризмом, пишет НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.