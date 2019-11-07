Эксперт уверен, что США хотят расчленить Сирию, воруя ее нефть при помощи курдов

Москва, 7 ноября. Удержание сирийских нефтегазовых полей является стратегическим вопросом для США в рамках их ближневосточной политики. Таким мнением поделился ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Трамп здесь разыгрывает идею, что США в Сирии остаются надолго, потому что контроль над нефтяными ресурсами является главным фактором, который привел американцев после событий сентября 2011 года на Ближний Восток», — подчеркнул эксперт.

Васильев обратил внимание на тот факт, что американские власти сделали ставку на контроль над нефтяными ресурсами Сирийской Арабской Республики. При этом, по его словам, поддержка курдских бандформирований показывает, что в Белом доме преследуют планы по расчленению этого государства, поскольку нефть является важнейшим фактором, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее претендент на президентской кресло в США Тулси Габбард обвинила главу Белого дома Трампа в стремлении украсть у Сирии нефть.

Напомним, курдские бандитские формирования в 2017 году оккупировали нефтяные месторождения, на разработку которых в свое время сирийские власти потратили огромные средства. При помощи курдских сил Вашингтон начал красть нефть у сирийцев и незаконным путем вывозить ее, продавая другим государствам. При этом действуя в обход собственных же рестрикций. Ежемесячно американцы получают прибыль в размере свыше 30 миллионов долларов.

Подтверждение тому представило Минобороны РФ, опубликовав фотографии с космоса, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими террористами земли в Сирии.