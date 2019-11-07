Американская Гренландия представляет угрозу для всего мира

Россия крепнет с каждым днем. Ни для кого не секрет, что такой порядок вещей не может устраивать страну, которая всю свою историю стремилась к мировой гегемонии. Речь, конечно же, о США и о том, что для нас всех значит ее «побег» из условий Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Только США вышли из договора, как тут же, за две недели, слепили свою ракету, которая была запрещена условиями договора и испытали ее. Удивительно, как мало времени понадобилось конструкторам. Невооруженным глазом видно, что план был долгосрочным, и выход США из договора был «делом времени». Для чего же такая спешка? Сейчас американские амбиции затронули Данию, а точнее принадлежащий ей остров Гренландия, так удобно расположенный в Арктической зоне.

Гренландия вызывала интерес у США еще со времен Второй мировой войны. Американцы опасались, что остров используют немцы, которые оккупировали датскую метрополию. В итоге с 1941 по 1945 год Гренландия пользовалась самоуправлением под протекторатом США. После окончания войны остров вернулся к Дании, но США продолжали рассматривать его как перспективную территорию для освоения. В 1951 году в северной части острова создали печально известную американскую авиабазу «Туле». Дозаправленные на ней В-36 могли спокойно достать до Урала и Сибири.

База функционирует по сей день, и американские умы уже не один год вынашивают идею размещения на базе своих ракетных комплексов. Ведь это помогло бы США иметь преимущество в обширной части Арктического региона. Плюс ко всему, показать всем ближайшим странам, что они не в безопасности. Но в данный момент «американская мечта» упирается в права на владение островом. США, купив территорию, смогут беспрепятственно размещать на ней все что ей вздумается, не спрашивая разрешения соседей, и продолжая дестабилизировать обстановку в Арктическом регионе.

Гренландия крайне интересна для американских военных, особенно в перспективе размещения ракет, потому что это по-прежнему отличная площадка. Неудивительно, что США активно поддерживают обретение Гренландией независимости, что упростит переговоры с ней, без участия консервативных европейцев. А изредка возникают и совсем радикальные предложения, вроде недавней идеи о покупке всего острова.

С обострением противостояния в Арктике роль Гренландии станет еще важнее, и вполне возможно, что вскоре она окончательно станет главным плацдармом США в регионе.

В комментарии Федеральному агентству новостей политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что для планов американской военщины противостояние России в Арктике всегда играло, играет и поныне первостепенную роль. Так было еще в конце 40-х годов прошлого века, так это есть и по сей день.

«Очевидно, что природные богатства Гренландии для США весьма важны, особенно на фоне прогнозируемых трудностей со снабжением мира пресной водой. Но геостратегическая роль этого северного острова — попытка использовать его против нашей страны — выглядит сейчас куда важнее», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт выразил надежду, что ни датская корона, ни датское правительство, ни население Гренландии не захотят, чтобы этот остров стал полигоном для демонстрации военной мощи США и потенциальным объектом для ответного удара в случае американской агрессии. Разум должен предохранить их от любого участия в авантюрах властей США.

«Американская Гренландия представляет большую угрозу для всего мира. В любой момент эта северная территория может быть, в случае ее покупки США, использована для любой военной авантюры, не обязательно направленной против РФ. Размещение там военных баз США само по себе не ведет к делу укрепления мира на Земле, а то, что Трамп в случае покупки Гренландии это планирует — очевидно», — добавил Владимир Соловейчик.

Политолог отметил, что на территории Гренландия США могут проводить там испытания новых видов оружия, весьма опасных для окружающей среды. Они могут создавать склады и хранилища боеприпасов. Могут размещать военно-морские суда с атомными реакторами и атомным оружием на борту.