Марш в честь парада 1941 года Величественный марш на Красной площади. Участие в нем приняли больше четырех тысяч военнослужащих, кадетов, волонтеров. Так в Москве вспомнили военный парад 1941 года. 78 лет назад, в самый разгар битвы за Москву, многие солдаты прямо с площади отправились на фронт. Сегодня, за торжественным маршем наблюдали те самые герои — ветераны войны. На площади реконструкция ярких моментов обороны Москвы. Участие в марше приняли и 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Их и другую технику можно будет увидеть в музее под открытым небом. Он будет работать перед Кремлем до 17 часов.

США «выронили» ракету над Японией Американский истребитель «выронил» ракету над Японией. К счастью, полет был тренировочным и ракета — учебной. О пострадавших никакой информации нет. Власти Страны восходящего солнца потребовали от американцев сделать все, чтобы избежать повторения подобных случаев. А они в Японии уже происходили. Местные жители давно опасаются американских военных. Два года назад вертолет также «ронял» странный предмет на детский сад в японской префектуре Окинава. А в апреле этого года старшего рядового авиабазы США арестовали, когда он в алкогольном опьянении наехал на мотоцикл. Тогда водитель и пассажир байка получили ранения.

Родственники аль-Багдади задержаны Список задержанных родственников аль-Багдади пополняется. Теперь власти Турции сообщили, что поймали его дочь. Тест ДНК это подтвердил. Также, по словам президента Эрдогана, Анкара задержала супругу, сестру и зятя «террориста №1». Сейчас все родственники находятся в депортационном центре Турции. Пока что решения об их дальнейшей судьбе не принято. Как отметил депутат Госдумы России Евгений Федоров, спецслужбы Анкары «не кичатся повсюду своими достижениями, а просто работают». Такими темпами Турция может поймать и самого аль-Багдади. Правда, есть в этой истории несколько «но». В конце октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации террориста, но забыл о самом важном — о доказательствах. Таковыми он посчитал лишь короткий театрализированный ролик, на котором американские военные якобы окружают здание, где находится аль-Багдади. То, что ликвидация — фейк, говорят многие факторы. Подробности вы можете найти на сайте Федерального агентства новостей.