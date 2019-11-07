В Общественной палате назвали безобразием идею ремонта ветхого жилья за счет россиян

Москва, 7 ноября. Глава комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор назвал безобразием предложение Минстроя о ремонте ветхого жилья за счет граждан.

Шпектор напомнил, что является заместителем секретаря президиума Минстроя. Он подчеркнул, что выступает категорически против предложения ведомства о ремонте ветхого жилья.

«Вы знаете, ремонтировать жилье за счет жителей и вообще делать жилье аварийное ветхим, что сегодня появляется такая возможность, это безобразие, с моей точки зрения, — заявил глава комиссии в эфире радио «Комсомольская правда». — Мы придем к тому, что главы администраций, жилищные инспектора будут делать все возможное, чтобы превратить в ветхое жилье аварийное».

Общественник также заострил внимание на вопросе «гуманного плана». Он отметил, что в России стоят дома с хорошими стенами и фундаментом, однако там нет «элементарной степени благоустройства» — отсутствуют канализация и водоснабжение. Такие здания признают ветхими и не вносят в списки на снос. Шпектор выразил опасение, что эта «ошибка будет подхвачена мэрами городов, муниципалитетами, инспекциями».

Ранее в Минстрое предложили выделить ветхое жилье в отдельную подпрограмму капремонта, который будет осуществляться за счет средств граждан. При этом по решению местных властей возможно софинансирование ремонта из регионального и муниципального бюджетов, передает «Газета.ru». Идею рассмотрят 7 ноября на парламентских слушаниях в Государственной думе.