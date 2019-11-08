Сирийская армия проводит военные учения в районе освобожденного Хан-Шейхуна

Дамаск, 8 ноября. Подразделения сирийской армии, дислоцированные вдоль линий соприкосновения с террористами «Джебхат ан-Нусры1» (деятельность запрещена в России) в провинции Идлиб, используют нынешнее перемирие для проведения военных учений в рамках подготовки к возможным будущем столкновениям с незаконными вооруженными группировками. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Военные формирования, дислоцированные в окрестностях сирийского Хан-Шейхуна, проводили минометную подготовку по позициям противника, чтобы повысить полезность этого оружия, что необходимо при стрельбе по террористическим объектам до начала любой атаки пехоты.

Инженерные подразделения сирийской правительственной армии также провели обучение, нацеленное на поиск минных полей и самодельных взрывных устройств, используемых террористами «Джебхат ан-Нусра» для остановки продвижения армии. Джихадисты установили тысячи СВУ и мин на границах районов, которые они контролируют, в ожидании любого предстоящего наступления САА.

Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в провинции Идлиб после крупномасштабной военной операции, проведенной сирийской правительственной армией три месяца назад при поддержке российских войск. Эта операция завершилась контролем официального Дамаска над всей северной сельской местностью Хамы, а также стратегическим городом Хан-Шейхун в южной сельской местности Идлиба.

Стоит отметить, что полностью освободить Хан-Шейхун удалось только этим летом. Этот город крайне важен, поскольку через него проходит автомагистраль, соединяющая Идлиб, Алеппо и Дамаск, и террористические группировки старались удержать его изо всех сил, но после решительной атаки правительственных сил они бежали на север провинции Хама, понеся колоссальные потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.