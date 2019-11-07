Военный эксперт объяснил, каким оружием Россия может уничтожить все авианосцы США

Наступает эра эффективного и недорогого оружия для борьбы с авианосными группировками США, считает капитан 1 ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал способ уничтожения всех ВМС США в статье в «Военно-промышленном курьере». Ударив по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в штате Вирджиния в США, можно уничтожить сразу все американские авианосцы, говорит заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике.

На данной верфи находятся три стапеля, два из них используются для ремонта, а один — для постройки. Сивков отмечает, что случае войны удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении.

По словам Василия Дандыкина, очевидно, что противостоящие друг другу Россия и США рассчитывают определенные действия на время «Ч». Это также касается наших верфей и заводов, которые производят технику.

«Однако у США сейчас не очень складываются дела с авианосцами и их ремонтом. Они не могут, как раньше, выставлять по несколько авианосных групп. Поэтому если учитывать элемент столкновения, то для этого существуют силы, которые с применением ракет могут нанести удары по местам базирования авианосцев. В авианосцах самое главное — повредить взлетную полосу до того, как он поднял авиацию в воздух. Если он поднял эти самолеты для выполнения военных задач, то авианосец больше не представляет из себя ничего ценного. При этом военный конфликт будет очень скоротечный», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт обращает внимание, что США достаточно тяжело содержать авианосцы несмотря на огромный военный бюджет страны.

«Уже есть более эффективное и менее дорогостоящее оружие для борьбы с авианосными соединениями. Сейчас наступает эра гиперзвука и лазерного оружия. Поэтому есть оружие, против которого такой масштаб группировки авианосцев, как у США, не столь эффективен. Все это гораздо меньшими затратами можно будет поразить и уничтожить», — рассказал капитан 1 ранга.

Ранее Дандыкин уже заявлял, что в Пентагоне задумались о сокращении авианосного флота из-за российских гиперзвуковых ракет. По его словам, неуязвимость авианосцев находится под вопросом, ведь и Россия, и Китай обладают вооружением, способным уничтожить любую авианосную ударную группу ВМС США.

Также аналитик Эйч Ай Саттона в статье для Forbes сообщил, что американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа «Вирджиния» отличаются некачественным противогидролокационным покрытием (ПГП).