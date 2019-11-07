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Военный эксперт объяснил, каким оружием Россия может уничтожить все авианосцы США

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Военный эксперт объяснил каким оружием России следует уничтожать американские авианосцы

Наступает эра эффективного и недорогого оружия для борьбы с авианосными группировками США, считает капитан 1 ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее военный эксперт Константин Сивков назвал способ уничтожения всех ВМС США в статье в «Военно-промышленном курьере». Ударив по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в штате Вирджиния в США, можно уничтожить сразу все американские авианосцы, говорит заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике.

На данной верфи находятся три стапеля, два из них используются для ремонта, а один — для постройки. Сивков отмечает, что случае войны удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении.

По словам Василия Дандыкина, очевидно, что противостоящие друг другу Россия и США рассчитывают определенные действия на время «Ч». Это также касается наших верфей и заводов, которые производят технику.

«Однако у США сейчас не очень складываются дела с авианосцами и их ремонтом. Они не могут, как раньше, выставлять по несколько авианосных групп. Поэтому если учитывать элемент столкновения, то для этого существуют силы, которые с применением ракет могут нанести удары по местам базирования авианосцев.

В авианосцах самое главное — повредить взлетную полосу до того, как он поднял авиацию в воздух. Если он поднял эти самолеты для выполнения военных задач, то авианосец больше не представляет из себя ничего ценного. При этом военный конфликт будет очень скоротечный», — заявил Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт объяснил каким оружием России следует уничтожать американские авианосцы

Военный эксперт обращает внимание, что США достаточно тяжело содержать авианосцы несмотря на огромный военный бюджет страны.

«Уже есть более эффективное и менее дорогостоящее оружие для борьбы с авианосными соединениями. Сейчас наступает эра гиперзвука и лазерного оружия. Поэтому есть оружие, против которого такой масштаб группировки авианосцев, как у США, не столь эффективен. Все это гораздо меньшими затратами можно будет поразить и уничтожить», — рассказал капитан 1 ранга.

Ранее Дандыкин уже заявлял, что в Пентагоне задумались о сокращении авианосного флота из-за российских гиперзвуковых ракет. По его словам, неуязвимость авианосцев находится под вопросом, ведь и Россия, и Китай обладают вооружением, способным уничтожить любую авианосную ударную группу ВМС США.

Также аналитик Эйч Ай Саттона в статье для Forbes сообщил, что американские многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения типа «Вирджиния» отличаются некачественным противогидролокационным покрытием (ПГП).

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