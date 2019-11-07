Под давлением США КНДР продолжит развивать ядерный щит

В настоящее время одной из самых обсуждаемых тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе является КНДР со своей ядерной программой.

Свои интересы к ядерным технологиям они стали проявлять еще с 1950-х годов, а активное развитие получили в 1980-х. Если же раньше достижения КНДР в этой области не впечатляли мировое сообщество, то в последние годы все изменилось. Северная Корея уже вышла из тени.

Однако развитие ракетно-ядерной программы КНДР исходит исключительно из-за растущей угрозы национальной безопасности. КНДР и Южная Корея формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку Соглашение о перемирии между Кореями определено лишь условиями прекращения огня и разделения войск противоборствующих сторон, в то же время в 1953 году Южная Корея и Соединенные Штаты заключили Договор о взаимной обороне.

На основании данного договора США увеличивают свое военное присутствие в Южной Корее, устанавливая комплексы ПРО THAAD и размещая военные базы. Такое положение дел несомненно обеспокоило Северную Корею, которая активно стала развивать свою ядерную программу в большей степени не против южного соседа, а для защиты от потенциального удара США в возможном новом межкорейском конфликте.

С 2006 года КНДР провела ряд успешных испытаний ядерного оружия. Если мощность первого заряда составляла 10-15 килотонн в тротиловом эквиваленте, то последний был уже около 100 килотонн (в 5-6 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму). Данное обстоятельство вызвало крайне напористое стремление США к денуклеаризации КНДР, поскольку растущая военная мощь Северной Кореи пугает Соединенные Штаты.

Конечно, неразумно утверждать, что все беды, выпавшие на долю граждан Северной Кореи, стали результатом американских амбиций, но во многих случаях именно США стали тем «катализатором», который заставил КНДР для обеспечения защиты возводить ядерный щит.

В комментарии Федеральному агентству новостей директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов отметил, что в разгар недавнего обострения между США и КНДР многие американские аналитики прямым тестом говорили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не хочет повторить судьбу Муаммара Каддафи. Поэтому стремление КНДР обладать ядерным оружием логично — это единственная надежная гарантия выживаемости режима.

Эксперт напомнил, что Каддафи в свое время отказался от проекта разработки баллистических ракет ради улучшения отношений с Западом — его это не спасло. Или, например, бывший югославский лидер Слободан Милошевич и вовсе никогда не претендовал на обладание ОМП. В итоге Югославию тоже разбомбили. Причем это было сделано при «демократическом» президенте США Билле Клинтоне, который, по некоторым данным, в свое время всерьез рассматривал возможность нанесения удара по КНДР, но его отговорили.

«Почему? Не хотели портить репутацию ничем не мотивированной агрессией? Вряд ли. Уверен, повод нашли бы, из пальца высосали бы, американцы это умеют. Скорее всего, не захотели связываться с Китаем, который стоял за спиной у КНДР. Ну, и с самой КНДР — ведь разработки тогда велись вовсю, и никто точно не знал, в какой они находятся стадии — КНДР слишком закрытая страна, в особенности в области ОПК. Разработка ядерного оружия там началась еще при Ким Ир Сене, при Ким Чен Ире вошла в активную стадию, и уже при Ким Чен Ыне завершилась практическим воплощением. И вот тут-то до американцев дошло, что они проморгали появление новой ядерной державы, как в свое время проморгали появление серьезного экономического конкурента — Китая», — пояснил Дмитрий Родионов.

«Что США оставалось делать? Немедленно бомбить Пхеньян?», задается вопросом политолог. Но, по его мнению, это стало бы уже чересчур чревато. Войну американцы в любом случае выиграли бы, но это была бы полноценная ядерная война с огромным количеством жертв и рисками, что пусть и примитивная, но настоящая ядерная ракета может и до континентальной территории США долететь. Это был бы полный провал для любого американского президента.

Эксперт уверен, что это понимал и действующий президент Дональд Трамп, потому и решился на переговоры. Впрочем, в этом вопросе для него главной целью было поддержание имиджа «крутого парня», решающего любые вопросы. Для этого он сам на ровном месте создал «проблему» и сам ее «решил».

«Но решил ли? По сути, это все было спектаклем, президенты двух стран впервые встретились, попозировали в разных местах фотографам и договорились договариваться. В Вашингтоне прекрасно понимают, что проблема на их условиях (денуклеаризация в обмен на гарантии безопасности, которые не стоят ничего) в принципе нерешаема. Выдвигаются самые разнообразные, в том числе, экзотические варианты, например, ввод в КНДР российских и китайских военных, которые стали бы той самой гарантией, по сути, «живым щитом». Но нужно ли это России? Нужно ли это Корее? А Китаю, для которого КНДР остается, по сути, военным и геополитическим форпостом? Едва ли», — добавил Дмитрий Родионов.

Поэтому, по мнению эксперта, для всех сторон было бы выгодно сохранять статус-кво. Кроме, разве что, самого Кима, который претендует на прорыв изоляции и снятие санкций. Конечно, тут он готов торговаться, возможны определенные уступки (закрытие полигонов, временное сворачивание ракетных программ), но на полную денуклеаризацию он не пойдет, ибо это единственная гарантия его личной безопасности, какую не дадут ни США, ни Россия, ни Китай, считает политолог.