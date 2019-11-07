Алибасов-младший после лжи Клюевой готов выплатить по 2 млн рублей всем своим детям

Москва, 7 ноября. Сын знаменитого основателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший после раскрывшейся лже-беременности Марии Клюевой заявил, что готов выплатить материнский капитал в размере двух миллионов рублей любой женщине, которая с помощью теста ДНК докажет, что ее ребенок был рожден от него. Об этом рассказал пиар-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Напомним, якобы беременную от Алибасова-младшего Клюеву вывели на чистую воду в эфире программы Дмитрия Шепелева «Детектор лжи». Девушка утверждала, что носит под сердцем ребенка от Бари Бариевича, но анализ крови делать отказалась, прикрывшись гемофилией. Присутствующие в студии эксперты заметили, что гемофилия на анализ никак не повлияет. Кроме того они с удивлением заметили, что Клюева до сих пор не сделала УЗИ, хотя утверждает, что находится уже на восьмом месяце беременности.

Алибасов-младший в ответ заявил, что интимной связи с Клюевой у него не было на протяжении минимум трех последний месяцев, поэтому она не могла забеременеть от него. В итоге присутствующий в студии врач Юрий Коневцов сделал узи женщине, в результате которого оказалось, что не беременна. Коневцов объяснил, что у модели просто увеличена матка, а это может быть либо следствием болезни, либо приема специальных препаратов. При втором варианте Клюева попросту пыталась с помощью медикаментов обмануть Алибасова-младшего.

После того, как ложь раскрылась Бари Алибасов-младший заявил, что готов взять на себя ответственность за неизвестных ему детей, в случае подтверждения отцовства. Мужчина не стал отрицать, что такие дети могут быть, учитывая его гастрольно-преподавательскую деятельность.

«Каждая женщина, которая сможет доказать с помощью ДНК-теста отцовство продюсера, получит материнский капитал в размере 2 млн рублей», — заверил Горжанкин.

При этом он уточнил, что это относится как к родившемуся ребенку, так и к малышу, который пока еще находится в утробе матери.

Сделать это Алибасов-младший решил, во-первых потому, что не собирается убегать от ответственности и хочет, чтобы у его отпрысков были деньги, пусть сам он и не будет принимать участие в их воспитании. Во-вторых, что немало важно, продюсер не хочет, чтобы на его имени кто-то занимался самопиаром.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал о другом конфликте между Клюевой и Алибасовым-младшим. В октябре модель обвинила мужчину в том, что он якобы жестоко избил ее, нанеся аж 26 ударов неким тупым предметом. Он свою вину опроверг. При этом позднее продюсер рассказал, что Клюева приходила к нему «на порку».