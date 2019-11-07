Порошенко обвинил военных ЛНР в обмане

Киев, 7 ноября. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что военнослужащие Луганской Народной Республики якобы переоделись в гражданское и остались с оружием на боевых позициях у Станицы Луганской. С обвинениями в их адрес он выступил в социальных сетях.

Порошенко написал, что посетил Донбасс, где местные жители и «сообщили» ему о якобы имеющем место быть «обмане» военных ЛНР. Пятый украинский президент добавил, что с моста в Станице Луганской «видны позиции» защитников республики.

«Моя устойчивая позиция — мы должны защищать людей из прифронтовых районов и не имеем права отдавать врагу ни сантиметра украинской земли», — объявил Порошенко.

Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 ноября 2019 г.

Как отмечает RT, на сегодняшний день силы сторон гражданской войны на Украине разведены только в Станице Луганской. МИД РФ позитивно воспринял этот процесс, завершившийся в конце июня 2019 года.

Гражданский конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда власти Украины развернули военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик, не принявших государственного переворота в Киеве. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Киев однако до сих пор не подтвердил свою готовность начать процесс. Украинская сторона несколько раз срывала разведение сил.