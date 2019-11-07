Малышева рассказала о потенциальном вреде использования духов

Москва, 7 ноября. Глобальные риски использования духов для здоровья не зафиксированы, но имеются потенциальные, связанные с тем, что в состав туалетной воды входят продукты нефтепереработки. Об этом заявила журналистам врач и ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева.

По мнению многих экспертов, химический состав духов может негативно воздействовать на здоровье человека, в частности, вызывать аллергическую реакцию, головную боль и приступы астмы. Кроме того, исследования ученых с отдельными ингредиентами ароматов указали на токсичность духов и их связь с развитием онкологии.

По словам Малышевой, индивидуальная аллергическая реакция у человека может возникнуть на любое вещество. Вызвать аллергию или приступы головной боли парфюмерная продукция может в разовых случаях, пишет «Слово и дело».

Ведущая подчеркнула, что глобальные риски использования духов не зафиксированы, поскольку они используются в крайне маленьких дозах.

«Все риски связаны с тем, что подавляющее большинство запахов создается на основе продуктов нефтепереработки, что может иметь лишь потенциальную угрозу», — резюмировала она.

Ранее Малышева назвала три главных секрета крепкого здоровья.