Медведев сообщил об успешном переходе на цифровое ТВ в России

Москва, 7 ноября. Переход на цифровое телевидение в России успешно завершился. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала​​​. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава Кабмина добавил, что результатом проведенной работы стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме страны.

Напомним, переход на «цифру» в России начался в 2018 году. Регионы к новому вещанию подключались постепенно, в несколько этапов. В России была создана сеть цифрового эфирного телевещания, в составе которой — более пяти тысяч передающих станций. Всего на программу перехода направили около 168 миллиардов рублей.

С 14 октября аналоговое вещание прекратилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Севастополе и Республике Крым, а также еще в 17 российских регионах, попавших в последний этап перехода на «цифру». Первым российским регионом, где выключили «аналог», стала в декабре 2018 года Тверская область. После этого процесс прошел в три этапа еще в 63 регионах — в феврале, апреле и июне 2019 года.