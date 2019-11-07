ДОСААФ запустит экспериментальную программу летной подготовки

Москва, 7 ноября. Экспериментальную программу первоначальной летной подготовки на планерах запустят в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в 2020 году. Об этом сообщил руководитель департамента авиации ДОСААФ России Андрей Шумский.

Он отметил, что для решения этой задачи оборонное общество на сегодняшний день имеет соответствующую учебно-материальную базу, подготовленный летный инструкторский состав, авиационную технику и нужный опыт работы.

«Предлагается в качестве эксперимента организовать в 2020 году проведение первоначальной летной подготовки на планерах на базе Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ России»— сказал он.

Новая программа будет предусматривать начальную подготовку планеристов с 12-летнего возраста, объяснил Шумский. Ранее, согласно законодательству РФ, обучение в данной области допускалось для подростков от 14 лет.

По мнению Шумского, снижение возраста для начала обучения планеризму позволит молодым людям, мечтающим связать свою жизнь с авиацией, как можно раньше набрать необходимый объем летного опыта и в дальнейшем успешно продолжить обучение в летных училищах гражданского и военного профиля.

Начинать обучение дети будут на специальных легких («школьных») планерах начального класса моделей Бро-11М и Лак-16.

В случае удачного завершения эксперимента программа будет развернута и в других аэроклубах ДОСААФ: в Калининграде, Москве и Новосибирске.

Напомним, основная задача ДОСААФ — содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. С 2016 года общество является соучредителем всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Летом 2018 года ДОСААФ стало основным субъектом военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки в стране.