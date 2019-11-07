Футбольные фанаты устроили массовое побоище в центре Львова

Киев, 7 ноября. Почти 100 украинских, французских и немецких болельщиков устроили массовую драку на Галицкой площади во Львове. Видео с места происшествия опубликовала местная полиция.

По данным областного управления Национальной полиции, инцидент произошел накануне поздно вечером перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы между местной «Александрией» и французским клубом «Сент-Этьен».

В результате пострадали двое полицейских. Кроме того, были повреждены два служебных автомобиля. В отдел полиции были доставлены 12 болельщиков. Уточняется, что четверо из них — местные жители, все остальные— иностранцы.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства побоища, личности участников потасовки. Решается вопрос правовой квалификации драки.

Весной в Херсоне массовую драку устроили радикалы националистической организации «Национальный корпус» и экс-участники антитеррористической операции Киева в Донбассе. Причиной стало название одной из улиц города.

Нешуточные страсти кипят и в украинском парламенте. Драку успели устроить уже и депутаты нового созыва. Сегодня стало известно и о побоище экс-депутата Рады Олега Ляшко с депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Герусом. Стычка произошла в VIP-зоне аэропорта Борисполь. На видео с места событий можно видеть, как Ляшко хватает своего оппонента за грудки, обзываеи его «аферистом и предателем» и требует не покупать электроэнергию у России.