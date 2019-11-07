Найденный в заброшенном пионерлагере памятник Ленину установили под Волгоградом

Волгоград, 7 ноября. Необычное для наших дней событие в ближайшее время пройдет в станице Кумылженская в Волгоградской области, где состоится церемония открытия памятника Владимиру Ленину.

Отмечается, что монумент привезли из населенного пункта Ольховка. Скульптура была в плачевном состоянии: со сколами и изрешеченный пулями. Как оказалось, в течение всего времени памятник стоял в заброшенном пионерском лагере. Его привели в порядок и поставили в одном из скверов, сообщает телеканал «360».

В честь открытия памятника Ленину в Кумылженской состоялся праздничный митинг.

Ранее сообщалось, что памятник советским солдатам снесли в эстонском поселке Таэбла.