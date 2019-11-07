Психолог рассказала, как детям в Нарьян-Маре пережить страшную трагедию в садике

Российский психолог-консультант Светлана Шевченко в беседе с Федеральным агентством новостей назвала необходимые меры для того, чтобы дети, ставшие свидетелями жестокого убийства мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, как можно с меньшими потерями смогли перенести это ужасное преступление.

Глава группы психологов и автор статей портала Общероссийского детского телефона доверия дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказала о путях решения большой проблемы, стоящей на данный момент перед дошколятами в единственном городе Ненецкого автономного округа.

— Светлана, вы не понаслышке знаете о том, что беспокоит и волнует детей. В таких случаях обычно говорят: «И врагу не пожелаешь». Не пожелаешь увидеть то, что произошло в Нарьян-Маре во время тихого часа в тот роковой день…

— Здесь однозначно следует говорить о том, что у детей настоящая психологическая травма — так называемая травма свидетеля. Это когда на твоих глазах убивают не просто кого-то, а близкого человека, друга. Это же был ребенок из их группы. Причем, травма может быть не только у детей, но и у воспитателей.

Первое, что нужно было, конечно же, сделать родителям — оказать максимальную поддержку своим детям. И какое-то время не приводить их в детский сад: для того, чтобы эта ситуация не воспроизводилась в их головах. Детей надо от всего этого каким-либо образом отвлечь. Как-то, может быть, обрисовать эту ситуацию, проговорить, успокоить.

— Определенные шаги в данном направлении должны принять, полагаю, и в самом дошкольном учреждении?

— Вообще, будет здорово, если в том детском садике (хотя наверняка это уже случилось) проведут собрание, где психолог бы рассказал, что нужно сделать первым делом и чего точно не надо делать. И на месте руководства этого учреждения я бы полностью сменила там обстановку, чтобы детям ничего не напоминало о тех событиях. А самим родителям, возможно, необходимо обратиться к частным психологам. Потому что не факт, что у того детсада есть психологи. Это редкость, особенно в регионах.

Тут надо понимать, что у дошкольников совсем другая психика по сравнению с взрослыми. Она очень чувствительная и ранимая. Вполне следует ожидать, что может произойти некое замещение. То есть дети могут забыть трагедию или им может показаться, что все это случилось не по-настоящему. Возможности реагирования каждого ребенка разные. Поэтому есть и разные развития сценария.

Ребенок может действительно бояться, что его тоже убьют, или он может сильно испугаться. Впасть в состояние ступора. Или ребенок может подумать, что это просто была какая-то страшная игра, но после чего тоже замкнуться в себе.

— Ясно, что без помощи профессиональных психологов никак не обойтись…

— Да. Повторю, что есть различные модели поведения. Либо ребенок закрывается, либо он плачет, либо не может заснуть — ему кажется, что будут сниться кошмары, он начнет бояться, и хуже всего — может расстаться с родителями, поэтому далеко не отпускает их.

Самое страшное здесь, знаете, что? В любой момент кто-то может вот так просто зайти в такое милое, доброе и сказочное учреждение, как детский садик, и убить ребенка. Ты сам можешь быть жертвой — это как русская рулетка практически. Поэтому вполне можно ожидать достаточно высокого уровня тревожности у детей. И не только у них, но и у воспитателей, и у родителей.

— Причем не на какой-то краткосрочный период, но, может быть, даже и на всю жизнь? Такое ведь тоже возможно?

— В психоанализе есть такая практика — механизм замещения, когда ребенок вроде бы забывает травмирующее его событие, но потом, через какое-то время, оно все равно выходит из его подсознания в виде каких-то необоснованных страхов, кошмаров. Ему могут сниться какие-то монстры, которые, допустим, разрывают тебя на части, еще какие-то страшные кровавые расправы. И ребенок не понимает, что с ним происходит. Он начинает бояться.

— Что конкретно может помочь выйти из этого состояния?

— Помощь необходимо оказать через рисунки, через работу с психологом, даже через гипноз, когда ребенка нужно поместить в определенное состояние. Но это очень сложно, потому что речь идет о дошкольниках. И реакция может быть совершенно разной…

Тут еще есть такой момент — насколько дети действительно понимают, что такое смерть? Это еще вопрос личного восприятия смерти. И насколько конкретный ребенок поймет, что все это было реально? Здесь сложно сделать какой-то прогноз. Вот вернутся дети потом в детский сад и увидят, что этого мальчика нет…

— Кстати, продолжая тему детского сада и его сотрудников. Как именно они все же должны поступить?

— Да, надо еще понять, как отреагирует сам сад. Будет ли висеть там фотография этого мальчика, будет ли что-то о нем напоминать, или вся эта история, наоборот, будет табуирована. Тут уже надо поступать в зависимости от того, как отреагируют дети, и насколько сильно их это травмировало.

— Наверняка должно быть так — психологи пообщаются со всеми детьми, потом обобщат полученную информацию и совместно с воспитателями, с директором сада уже решат, что надо делать?

— Конечно, самое адекватное в данной ситуации — проведение диагностического обследования, после чего уже собирается консилиум, и выносится какое-то решение.

— Еще один важный вопрос — что делать родителям?

— Несомненно, многие родители могут по-разному поступить. Кто-то, например, переведет своего ребенка в другой детский сад, кто-то вообще захочет сменить место жительства и переехать в другой район или даже город, а кто-то пожелает перевести ребенка на режим домашнего обучения. Понятно, что в Нарьян-Маре, наверно, не такие уж большие есть возможности для того, чтобы кардинально сменить обстановку. Но, тем не менее…

Ранее предполагаемому убийце шестилетнего мальчика Денису Поздееву было предъявлено обвинение. В отношении него назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В тот же день Следственный комитет Российской Федерации опубликовал полную видеозапись того, как преступник проник в детский сад под названием «Сказка» и ходил по лестнице и коридору.

