Два россиянина погибли на одном и том же пляже в Таиланде

Бангкок, 7 ноября. Два россиянина погибли на одном и том же таиландском острове Пхукет с разницей в день — они утонули во вторник и среду. Об этом сообщили местные СМИ.

Трагедия, по данным журналистов, в обоих случаях произошла на пляже Карон Бич. Во вторник утром 61-летний житель Москвы Алтаф Шарифулин плавал у берега в северной части пляжа. Муниципальные спасатели там не работают, за безопасность туристов отвечают прибрежные гостиницы.

Мужчину унесла в море сильная волна, он начал тонуть. Отдыхающие смогли вытащить его на берег, однако реанимировать россиянина медикам и работникам экстренных служб не удалось.

На следующий день вечером в южной части пляжа погиб при схожих обстоятельствах 55-летний Сергей Ошкин, прилетевший на отдых из Южно-Сахалинска. Мужчину тоже достали из воды туристы, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.

Местные СМИ указали, что в обоих случаях не видели на месте происшествия ни муниципальных, ни гостиничных спасателей. Таиландская полиция сообщила о случившемся посольству РФ в Бангкоке и родным одного из погибших.

Стоит отметить, что трагедии на курортах Таиланда не редкость. В сентябре сообщалось, что 35-летний россиянин, приехавший в страну для занятий боксом, упал с балкона своего номера и разбился насмерть. Несколькими днями ранее на острове Самуи местная полиция нашла тело 51-летнего россиянина, а рядом клетку и мертвого питбуля. Соседи рассказали, что мужчина жил в доме один на протяжении почти 10 лет.