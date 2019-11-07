Эрдоган сообщил о «двузначном числе» задержанных Турцией родственников аль-Багдади

Анкара, 7 ноября. Турецкие силы безопасности задержали «двузначное число» родственников главаря запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, близкое окружение главаря террористической организации «взяло на прицел» Турцию.

«Последними в (сирийском) Азазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Посмотрим, какое решение примет наше министерство юстиции. Его жена 1–1,5 года у нас в руках. По ней будет такой же процесс. Число (задержанных Турцией родственников аль-Багдади. — Прим. ред.) уже двузначное», — сказал Эрдоган журналистам.

Президент Турции добавил, что вместе с женой аль-Багдади был задержан ребенок, «чье родство доказано с помощью анализа ДНК».

Ранее СМИ сообщили, что вооруженные силы Турции задержали сестру главаря «Исламского государства» Расмию Авад вблизи города Азаз к северу от Алеппо.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил о «ликвидации» аль-Багдади. Глава Белого дома поблагодарил Москву, Анкару, Дамаск и Багдад за поддержку в проведении спецоперации, которая якобы была проведена в Идлибе. В министерстве обороны РФ усомнилось в реальности операции США по ликвидации главаря ИГ1 и сообщили, что никак не способствовали ей.

Позже Пентагон обнародовал видео и фото, на которых якобы запечатлена операция американцев в Идлибе. При этом, как отмечал военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, опубликованные кадры не соответствуют ранее рассказанной версии Вашингтона.

Организация Объединенных Наций, президент Сирии Башар Асад и другие влиятельные персоны также выразили свои сомнения в том, что операция США по ликвидации террориста вообще была.

Добавим, Федеральное агентство новостей выпустило спецматериал, в котором приводятся семь причин, почему заявление США о ликвидации аль-Багдади — фейк.

1 Организация запрещена на территории РФ.