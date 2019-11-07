Порноактриса обвинила Титомира в жестоком избиении

Москва, 7 ноября. Звезда фильмов для взрослых Ангелина Дорошенкова, известная под псевдонимом Элли Брилсен, обвинила российского поп-исполнителя в жестоком избиении. Об инциденте девушка сообщила на своей странице в Instagram.

«Мне так больно, что популярные люди пользуются своим положением и творят такие вещи. У нас в стране вообще женщин избивают каждый день», — написала порноактриса.

Оказалось, что Титомир напал на Дорошенкову дома у их общих друзей во время вечеринки. По словам девушки, певец находился в неадекватном состоянии и набросился на нее, когда она захотела поздороваться.

«Он сразу начал тянуть меня к себе и чуть ли не рвать на мне майку! Я вырвалась, сказала, что со мной нельзя так, после чего он стал агрессивным», — вспоминает звезда фильмов для взрослых.

Дорошенкова сообщила, что Титомир оскорблял ее, после чего она вышла в коридор, однако музыкант бросился за ней.

«Начал сильно бить по лицу, по голове, я закрывалась как могла, а потом он ударил ногой в живот, после чего я выбежала на улицу», — рассказала порноактриса изданию Super.

Девушка не стала обращаться в полицию, пишет портал «Дни.ру». Пострадавшая отметила, что с Титомиром поговорили ее друзья, ставшие очевидцами избиения, которые назвали подобное поведение нормальным для певца.

После конфликта с бывшим участником группы «Кар-Мэн» Дорошенкова обратилась к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь с поисками адвоката и сделать репост ее записи, чтобы придать случай огласке.

«У меня очень сильный шок и моральная травма на всю жизнь, наверное», — призналась девушка.

Журналисты попытались получить комментарий по поводу данной ситуации у Титомира. Артист говорить об инциденте отказался, сославшись на отсутствие времени.