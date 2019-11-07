В Киеве назвали подготовку молодежи к «грядущей войне с РФ» главной задачей Украины

Киев, 7 ноября. Главная задача киевской власти на сегодняшний день заключается в том, чтобы подготовить украинскую молодежь к «грядущей войне с Россией». Киеву необходимо как можно быстрее организовать реализацию программы пяти шагов. Об этом заявил журналистам бывший заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

Он напомнил, что указанная программа была ратифицирована указом президента Украины Владимира Зеленского и предусматривает создание движения сопротивления, территориальной обороны, военно-патриотическое воспитание молодежи, информационное противодействие РФ и предвоенную подготовку граждан страны. Что касается последнего шага, он обратил внимание на то, что имеется в виду более обширное понятие, чем допризывная подготовка, пишет «Апостроф».

По словам Кривоноса, в рамках допризывной подготовки старшеклассники будут овладевать специальностями двойного характера — становиться связистами, водителями, ремонтниками. Кроме того, он подчеркнул, что приоритетная задача — «подготовить нашу молодежь».

«Через 10-15 лет мы получим поколение, которое уже не будет знать, что такое РФ и русский язык», — выразил уверенность он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после государственного переворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. Гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев объявил о начале военной кампании против республик Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей заявили о желании воссоединиться с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.