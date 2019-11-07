Ливанцы просят Россию защитить их, как сирийцев

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей передает из страны, в которой уже три недели не прекращаются протесты.

Жак Тамер — основатель и бессменный лидер «Ливанского демократического движения». Высокий пожилой ливанец — один из первых, кто поддержал протесты в стране, потому что у него было на то немало веских причин, и один из первых, кто в итоге разочаровался и отстранился от протестующих.

— В первые дни мне казалось, что мы идем в светлое будущее. Я подумал, ну, наконец мы прикончим коррупцию и несправедливость в Ливане. Наконец-то люди отбросили религиозные предрассудки и объединились против общего врага. Но что мы видим сегодня? Куда движется эта революция? Чем занята наша молодежь? Где их лидер? Где их политическая программа? Я полностью поддерживаю лозунги, но не понимаю, каким образом эти молодые люди намерены осуществить задуманное, — говорит Жак.

«Мы хотим, чтобы Россия помогла нам так же, как сирийцам»

— Жак, как думаете, играют ли роль в происходящем третьи силы?

— Еще какую! Я уверен, что нынешние протесты уже не принадлежат ливанцам. На наших улицах давно работают американцы. Поверьте, у меня есть данные из надежных источников. Но даже если бы этих данных не было, посмотрите, что происходит — откуда у протестующих столько денег? Как может столько молодых людей несколько недель не работать и при этом неплохо себя чувствовать — есть, одеваться, совершать покупки? Кто за все это платит? И ладно в Бейруте, но посмотрите на беднейшие города Ливана — там-то откуда все это взялось? При этом, повторяю, нет никаких предложений. Только лозунги и призывы к отставке правительства.

— А что вы предлагаете? У вас есть программа?

— Конечно. Начать предлагаю со СМИ. Именно СМИ вывели людей на улицу. Надо пресечь подстрекателей и поощрять журналистов, информирующих и просвещающих население.

Все политические движения должны работать вместе, чтобы разработать общий экономический, социальный и политический план, который приведет страну к спасению. Для этого они должны сообща выдвинуть общего лидера от оппозиции.

Наше движение требует отмены банковской тайны, когда речь идет о счетах чиновников. Мы требуем возврата украденных денег и запрета чиновникам выезжать за пределы страны. Сначала пусть вернут награбленное.

Далее Ливану нужны новые руководители — опытные автократы. Поэтому мы призываем к досрочным парламентским выборам. Демонстрантов мы просим не наносить ущерб чужому имуществу и избегать столкновений с силами безопасности. Полицейские — тоже ливанцы. И они тоже хотят перемен.

Считаю, что мы должны отменить распределение должностей по религиозному признаку. Единственными кадровыми критериями должны стать компетентность и честность.

Предлагаем ужесточить наказание за отсутствие разрешения на работу. Следить за этим должно, прежде всего, общество.

Новым руководителям также надо будет заняться туризмом. Чтобы Ливан перестал быть борделем для богатых саудитов, а стал популярным туристическим направлением для людей из всех стран мира.

В конце концов, нам нужно максимально ослабить влияние на Ливан таких государств, как США и Израиль. Но они так глубоко проникли в нашу политику, что просто выгнать их не удастся. Только выдавить. С помощью равной силы — России. Мы хотим, чтобы российские советники и военные помогли нам также, как они сделали это для Сирии, — сказал Жак Тамер.

— Но вы же понимаете, что в Сирии была патовая ситуация, и сирийские власти попросили Россию помочь. В Ливане все-таки немного иная ситуация.

— Пока да. Но кто знает, что будет завтра. Я говорю про период, когда у руля встанут новые люди.

— А почему Россия? Почему не Иран, например?

— Мы видим, что Россия никому ничего не навязывает — ни политику, ни религию. Вы действуете в личных интересах, но не нарушая закон и суверенитет. Мы готовы платить за защиту, но свои проблемы мы решим сами. К тому же, ливанцы любят русских.

Тут Жак не соврал.

Я специально задавал протестующим на площадях одни и те же вопросы о России, не представляясь при этом российским журналистом, и не получил ни одного негативного отзыва. Что для региона совершенно не свойственно. Да, Владимира Путина на Ближнем Востоке в целом уважают — арабам нравится такой брутальный типаж. Но многие недовольны российской военной операцией в Сирии. Ливанская молодежь, напротив, не видит в этом ничего, кроме позитива. И таких нетипичных проявлений в Ливане, особенно в Бейруте, много.

«Не драться, не бояться»: город Тир против коррупции

Одна из отличительных черт Тира (или Сура) — большое количество русскоговорящих ливанцев, учившихся в России в советское время. Многие из них женаты на русских женщинах, и их дети сейчас требуют отставки коррупционеров в центре города.

«Это мирная революция. Ради ливанского народа», — скандируют демонстранты.

«Конечно, мирная. А зачем нам драться? Им только это и нужно — перебить нас всех и посадить за решетку», — говорит один из демонстрантов.