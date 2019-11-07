Семья Заворотнюк заявила, что не собирает деньги на лечение актрисы

Москва, 7 ноября. Информация о передаче средств, полученных с продажи билетов на ледовое шоу Татьяны Навки, на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк не соответствует действительности, заявила семья артистки на странице в Instagram.

Семья Заворотнюк прокомментировала очередной миф, который связан с болезнью актрисы. Родственники опровергли публикации СМИ, в которых говорилось о том, что все деньги, полученные от ледового шоу, где участвует супруг звезды Петр Чернышев, пойдут на лечение артистки.

«Мы не собираем деньги, но будем благодарны за ваши теплые пожелания и добрые мысли, — заявили в семье. — Спасибо всем».

Напомним, слухи о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились этим летом, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. По данным журналистов, у актрисы диагностирована четвертая стадия рака мозга. Звезда выезжала на лечение в Германию, однако иностранные специалисты не смогли ей помочь. После этого Заворотнюк вернулась в Россию, где обратилась за помощью к московским врачам.

Родственники артистки отказываются выступать с официальным заявлением по вопросу ее болезни. Из-за отсутствия достоверной информации Интернет заполнили различные слухи и домыслы о состоянии звезды. Семья Заворотнюк создала специальную страницу в Instagram, на которой публикует опровержения самых популярных сплетен.

Ранее стало известно, что фигурист Чернышев спас свою партнершу по шоу «Руслан и Людмила» Навку, которая едва не получила серьезную травму во время выполнения программы.