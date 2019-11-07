Сирия, 7 ноября. Курдские боевики возобновили отношения с Трампом. Жители поселка Кафр-Харим на западе провинции Идлиб в одиночку противостоят «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1»: взяли на себя ответственность за два нападения на курдских радикалов SDF на севере Алеппо в районе города Манбидж

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовится брать штурмом поселком Кафр-Харим, стягивая подкрепления и бронированные автомобили на западе провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: отбили поселок на севере Ракки в районе города Тель-Абъяд, оттеснив оттуда силы протурецких сил, потеряли в одного разведчика.

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным ликвидировали в ходе столкновения с курдскими радикалами на севере Хасаки 14 боевиков и потеряли около 27 бойцов.

Международная коалиция: возобновили свои отношения с курдскими радикалами SDF в рамках так называемых антитеррористических операций против ИГИЛ1 на северо-востоке Сирии.

Провинция Алеппо

На западе провинции продолжились столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиков «Тахрир аш-Шам». В районе поселка Рашидин стороны обменялись ударами из артиллерии, как передает новостной портал Step News. Накануне радикалы обстреляли из гранатомета западные кварталы города Алеппо, в результате чего несколько горожан были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Радикалы в очередной раз обстреляли несколько районов города Алеппо, ранены и убиты жители районов Джамилат и Нового Алеппо, о чем также сообщает источник.

Боевики «Исламского государства» через подконтрольный им медиаресурс «Амак» заявили об убийстве разведчика «Демократических сил Сирии» (SDF) на дороге в восточных окраинах города Манбидж. Террористы также взяли на себя ответственность за поджог автомобиля курдских боевиков в самом городе.

Провинция Идлиб

В ряде городов в провинции Идлиб, таких как Маарет ан-Нуман, Арманаз, Бинниш, Курин прошли демонстрации в знак солидарности с городом Кафр-Харим. Напомним, что жители небольшого городска самостоятельно выгнали боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» из города, после того как они попытались собрать с фермеров дополнительный налог на отжим оливкового масла, которое составляют основу экономики и заработка поселка. Как сообщает источник новостей в сети Twitter Mohamed Al Neser, радикалы выдвинули горожанам требование выдать альянсу для расправы 150 человек из черного списка, но жители отклонили претензии боевиков. Утром радикалы открыли огонь из тяжелой артиллерии по жилым кварталам из окрестностей – пострадало восемь мирных жителей. Обстрел спровоцировал начало пожара в оливковой роще. Поступают сообщения, что отряды боевиков на бронированных автомобилях готовятся к штурму города на фоне интенсивной артиллерийской подготовки.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) заявили об взятии города Хуфет-Салим, который они отбили в ходе столкновений с протурецкими силами. В районе города Тель-Абъяд курдские радикалы также ранили и убили 11 бойцов союзных турецкой армии фракций, о чем сообщает информагентство Rojava Network.

Поступают сообщения о двух мощных взрывах в центре города Ракка, как сообщает портал Alk Habour 21. Детали происшествия пока что не сообщаются. Отметим, что вчера в центре города также были подорваны две самодельные бомбы, пострадал один из боевиков так называемых курдских сил внутренней безопасности «Асайиш».

Провинция Хасака

Лидер «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди сообщил на своей официальной страничке в сети Twitter, что в результате серии встреч с лидерами международной коалиции, они пришли к решению о возобновлении совместной программы по борьбе с террористами ИГИЛ и обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии. Напомним, что возобновление «антитеррористической борьбы» SDF и коалиции совпало с заявлением президента США Дональда Трампа о расширении операции американских войск по обеспечению безопасности нефтяных месторождений Сирии из провинции Дейр-эз-Зор до северо-востока Хасаки. Отметим также, что территории рейдов международной коалиции по поиску террористов всегда ограничивались нефтеносными районами Сирии и американские войска не оказывали помощи курдским радикалам, когда на них совершали ежедневные нападения боевики из числа «спящих ячеек» ИГ1.

Курдские радикалы также опубликовали итоги боевых действий за последние сутки на севере Сирии. Как передает Twitter-канал Rojava Network, в результате столкновений были ликвидированы 27 человек из числа протурецкого ополчения, были уничтожены две бронированных машины ВС Турции. SDF потеряли 14 боевиков.

Как передает местный источник в сети Twitter (@AlArabiya_Brk), автоколонна из 30 автомобилей турецкой армии прибыл из Турции в город Рас-аль-Айн в качестве подкрепления для войск и союзного ополчения, которые отражают нападения курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.