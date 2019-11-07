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Украина закрыла КПП на границе с Крымом

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Украина закрыла КПП на границе с Крымом

Симферополь, 7 ноября. Украина закрыла КПП «Каланчак» на границе с Крымом. Об этом заявили в управлении ФСБ полуострова.

В пресс-службе уточнили, что причиной стало производство украинской стороной «строительных работ повышенной опасности». В связи с этим крымские пограничники были вынуждены временно закрыть работу МАПП «Армянск».

В ФСБ подчеркнули, что несмотря на то, что Украина закрыла КПП, автомобильные пункты пропуска на севере полуострова работают в штатном режиме. 

«Просим водителей учитывать сложившуюся ситуацию и пользоваться МАПП «Перекоп» и «Джанкой», — добавили в ведомстве.

О том, что украинские пограничники временно закроют КПП «Каланчак», стало известно накануне. Строительные работы на пропускном пункте продлятся с 7 по 15 ноября. Отметим, что это КПП уже закрывали для ремонта в конце сентября.

С начала этого года через пункты «Каланчак», «Джанкой» и «Перекоп» прошли более 2,4 миллиона человек. При этом в конце августа Госпогранслужба Украины заявила, что с 2019 года не пустила на территорию страны 5 тыс. 662 россиянин. Им отказывали во въезде из-за «нарушения правил въезда в Крым и Донбасс».

Напомним, после госпереворота на Украине в стране началась гражданская война. Жители Крыма провели референдум, в ходе которого приняли решение воссоединиться с РФ. В Донбассе о своей независимости заявили ЛНР и ДНР, против которых Киев проводит военную операцию.

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