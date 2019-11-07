Лолита хочет забрать у экс-супруга Иванова израильский паспорт

Москва, 7 ноября. Популярная эстрадная певица Лолита Милявская может лишить экс-супруга, тренера по сквошу Дмитрия Иванова израильского гражданства, которое оба представителя пары получили незадолго до развода.

Напомним, Милявская и ее пятый супруг спортсмен Дмитрий Иванов подали на развод летом 2019 года, накануне десятилетнего юбилея совместной жизни. Это произошло после того, как исполнительница узнала о романе Иванова с владелицей косметической клиники Ольгой Кулиевой.

Как объяснил адвокат певицы Сергей Жорин, супруг даже не оповестил звездную жену о том, что подает на развод, об этом обстоятельстве она узнала из Интернета, передает Kp.Ru.

Ответной реакцией исполнительницы стало ходатайство о признании их брака фиктивным. Лолита убеждена, что у ее защитника есть доказательства того, что Иванов на самом деле не планировал строить с ней настоящую семейную жизнь и к тому же тайно снимал деньги с ее счетов.

О желании получить паспорт Израиля Милявская рассказала на гастролях два года назад. Она мотивировала его тем, что на территории государства похоронен ее отец, и что ей и ее дочери подходит местный климат.

Кроме того, израильское гражданство будет полезным для любого артиста, поскольку из-за послаблений визового режима дает большую свободу передвижения, открывая для въезда более 150 стран Европы, Южной Америки, Азии и Африки.

Получить израильский паспорт Лолите удалось этим летом, незадолго до развода. Благодаря ей гражданином Израиля стал и ее муж Дмитрий Иванов, который практически сразу после получения гражданства решил разорвать отношения.

Если брак пары будет признан фиктивным, экс-супруг может лишиться израильского паспорта. Чтобы признать отношения фикцией, необходимо документально доказать, что один из супругов вступил в них без намерения создать полноценную семью, пояснил юрист Роман Лоторев. Но доказать, что союз был фиктивным, в данном случае будет непросто, поскольку пара прожила под одной крышей почти десять лет, считает эксперт.

Однако адвокат Милявской ранее заявил, что длительность брака никак не влияет на его фиктивность, все зависит от того, с какими целями один из партнеров решил узаконить отношения. Жорин отмечал, что признать брак фиктивным певица хочет, поскольку считает, что Иванов обманывал ее и пользовался ее финансами.

О расставании Милявской и Иванова стало известно в июле 2019 года. Тогда исполнительница сказала, что пара приняла решение расстаться, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». С аналогичным объяснением развода недавно выступил и экс-супруг звезды.