Глава Гидрометцентра призвал не запугивать россиян «страшилками» о погоде

Москва, 7 ноября. Часто встречающиеся в прессе рассказы о «барической пиле» — всего лишь пугающая выдумка, которых при желании можно много выдумать. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Термин «барическая пила» зачастую применяется, когда речь идет о резких колебаниях атмосферного давления. Однако, как отметил Вильфанд, ничего страшного в такой ситуации нет, перепады давления нормальны, а вот сам термин никакого отношения к метеорологии не имеет.

Но вот придуманные понятия общественность сразу подхватывает с большим удовольствием, констатировал синоптик. Он с иронией предложил придумать вслед за «барической» «психрометрическую пилу» на основе науки об измерении влажности.

«Никакого отношения к психике это не имеет, но звучит устрашающе. (...) Нельзя до бесконечности же использовать всякие страшилки», — отметил глава Гидрометцентра.

Вильфанд призвал СМИ и специалистов не запугивать россиян разными терминами о погоде и посоветовал рассказывать о ней без чрезмерной спекуляции яркими фразами.

Ранее директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что в России утром 9 октября можно будет наблюдать метеоритный поток Дракониды. Она уточнила, что такое явление встречается крайне редко, а у предстоящего есть интересная особенность: пролетающие метеоры не будут одинакового цвета, поэтому среди них можно будет увидеть желтоватые и красноватые.