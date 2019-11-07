Счетная палата предупредила о рисках сокращения населения РФ

Москва, 7 ноября. Счетная палата РФ опасается, что обеспечить устойчивый естественный прирост населения России не удастся. Об этом говорится в оперативном докладе палаты о ходе исполнения федерального бюджета за первые девять месяцев 2019 года.

Цель достичь естественного прироста населения России была поставлена в майском указе президента РФ Владимира Путина. Национальный проект «Демография» рассчитан до 2024 года. К этому сроку средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, сообщает «Царьград».

По данным Счетной палаты, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) нашей страны, ускоряющаяся четвертый год подряд, создает риски для достижения обозначенной цели. По состоянию на 1 сентября 2019 года численность жителей РФ составила 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи людей меньше, чем в начале года, передает Infox.ru. За январь — август текущего года естественная убыль населения России составила 219,2 тысячи человек, пишет РИАМО.

В Счетной палате предупредили, что существует риск сокращения населения РФ. В докладе государственного органа говорится, что количество жителей увеличивается только в 17 российских регионах, в остальных же людей становится меньше.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян. По словам министра, за первые девять месяцев 2019 года данный показатель составил 73,5 года.