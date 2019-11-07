Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россия и Казахстан утвердили границу между странами

88
0 Оставить комментарий

Россия и Казахстан утвердили границу между странами

Москва, 7 ноября. Российская Федерация и Казахстан ратифицировали границу между государствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Так, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров, работы по установке пограничных знаков в настоящее время выполнены на 86,7%, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества Москвы и Нур-Султана в Омске. Кроме того, глава государства проведет встречу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которой лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Планируется, что по окончании встречи будет подписан ряд межправительственных, региональных и коммерческих документов.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров