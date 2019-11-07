Обращение медиагруппы «Патриот» к главе МИД РФ Сергею Лаврову по вопросу деятельности Deutsche Welle

Уважаемый Сергей Викторович!

6 ноября на конференции, посвященной свободе СМИ, вы сказали о том, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle признала некорректность своих действий во время освещения летних протестных акций в Москве. В связи с этим вы не считаете необходимым и возможным вводить какие-то ограничения для работы Deutsche Welle в России.

Хотим напомнить вам о том, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России считает, что DW нарушила целый ряд законов РФ: ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав», ФЗ №54 «О митингах», ФЗ №149 «Об информационных технологиях и защите информации». Более того, в действиях редакции может содержаться состав преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

На официальной странице (Twitter) телерадиокомпании Deutsche Welle во время несанкционированных митингов в Москве была опубликована запись с конкретным призывом: «Москва, выходи!». Федеральное агентство новостей провело консультации с лингвистами, которые указали, что это не что иное как «побуждение, осуществляемое в явной форме — с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения». Таким образом, иностранное издание DW осуществило прямую попытку повлиять на ситуацию в стране, призвав народ участвовать в незаконной акции протеста против властей РФ.

Необходимо отметить, что редакцию DW предупреждали о недопустимости публикации подобных материалов, а позднее вызывали на заседание комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ. Однако глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн не согласился с обвинениями и не захотел посещать Государственную думу для дачи разъяснений, сославшись на то, что российский офис DW не обладает компетенцией для общения с представителями политических институтов. Главный редактор DW Инго Маннтойфель также не проявил желание объясниться. В итоге депутаты вышли с инициативой лишить DW аккредитации в РФ.

Журналисты Deutsche Welle неодинаково трактуют идентичные события в том случае, если похожие инциденты происходят за пределами России. Это касается освещения митингов, протестов, социальных недовольств и незаконных акций.

Deutsche Welle неоднократно публиковало на своем сайте и в социальных сетях материалы, посвященные описанию деятельности правоохранительных органов Германии на массовых протестных мероприятиях. Например, в статье под названием «Что можно и чего нельзя участникам демонстраций в Германии» от 11.08.2018 г.

В ней подробно описывается, в каких случаях полиция может применять силу против гражданских лиц. На митингах в Германии запрещено скрывать лица масками, проносить оружие, отклоняться от заранее заявленного маршрута, применять насилие по отношению к полицейским, выкрикивать оскорбления, прорывать заграждения, создавать сцепки. При обнаружении подобных нарушений на место прибывают деэскалационные подразделения, трижды предупреждают о недопустимости незаконного поведения и возможности прекращения мероприятия. Если требования не исполнены, то полиция легально разгоняет толпу силой, используя водометы, газ и нелетальное вооружение.

В 2015 году немецкий Гамбург потрясли демонстрации антиглобалистов, выступающих против проведения саммита G7. Немецкие власти к голосу своих граждан не прислушивались, а потому мероприятие закончилось массовыми беспорядками, в рамках которых людей вбивали дубинками в землю и задерживали.

Deutsche Welle в РФ осветило специфично протесты тех дней, сообщив об отсутствии стычек с антиглобалистами. В РФ Deutsche Welle работает по-другому. То, что в Европе корреспонденты оценивают как норму «демократии», в РФ подвергается жесткой критике. Пример — позиционирование летних протестов в Москве перед российскими читателями. Возьмем незаконную акцию оппозиции от 27 июля, закончившуюся беспорядками и взысканием многомиллионных компенсаций с организаторов протеста.

Акция изначально не была согласована с властями столицы. Сотрудники полиции и Росгвардии на протяжении нескольких часов в громкоговорители сообщали о том, что людям нежелательно находиться на акции, призывали разойтись. Для противодействия органам правопорядка специально обученные люди мотивировали активистов создавать сцепки и водили толпы по улицам города. В Германии после фиксации нескольких подобных нарушений и неисполнения требований властей следует жесткий разгон деэскалационными отрядами с водометами и газом.

Журналисты Deutsche Welle в своих репортажах демонстрировали задержания участников несогласованных акций, но критике подвергали только правоохранительные органы, сообщая об «особо жестких задержаниях». О незаконности акции никто не говорил. Просто митинг «за честные выборы». Блокировка инфраструктуры и дорог в Германии порицается, а в России для DW — это помеха «мирным гуляниям».

В связи с этим просим вас разобраться в ситуации относительно деятельности Deutsche Welle на территории Российской Федерации. Просим МИД РФ лишить аккредитации иностранное средство массовой информации Deutsche Welle.

Не стоит забывать о том, что в настоящее время против российских СМИ неоднократно применялись санкции западных государств. Например, в июле 2019 года МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ в Лондоне.

С полным текстом обращения медиагруппы «Патриот» можно ознакомиться здесь.