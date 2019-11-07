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Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске

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Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в НовороссийскеНовороссийск, 7 ноября. Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в на юге Краснодарского края. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону. 

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло во время проведения огневых работ в подземном резервуаре для хранения нефтепродуктов. 

«При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек», — пояснил представитель МЧС.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 7 ноября в 9.04 по московскому времени. Подразделения гарнизона для тушения огня сразу выехали на место ЧП.

В 9.40 пожарные смогли устранить возгорание на площади 200 квадратных метров, в 10.50 пожар был потушен полностью.

Сообщается, что в тушении был задействован 91 человек и 33 единицы техники.

В сентябре этого года пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф», расположенном в Киришском районе Ленинградской области, а в апреле неэксплуатируемый резервуар загорелся на нефтяной базе в Туапсе в Краснодарском крае.

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Источник: РИА Новости
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