Россия пока не получила ответ Трампа на приглашение посетить Москву на 75-летие Победы

Москва, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп пока не ответил на приглашение посетить Москву в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Нет, пока ответ не получен», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Дипломат напомнил, что глава Белого дома достаточно позитивно отреагировал, когда президент России Владимир Путин на полях саммита G20 в японской Осаке пригласил его на торжества.

«Но конкретного ответа мы еще не получали», — констатировал Ушаков.

Напомним, Путин упоминал, что Россия «будет с большим размахом отмечать одно из самых крупных событий ХХ века». По его словам, будет подготовлена масштабная программа торжеств.

Глава государства пригласил в Москву на 9 Мая многих иностранных коллег. Он подчеркнул, что Москва с уважением относится к своим партнерам и подчеркивает роль союзников, которые воевали против нацизма. Путин указал, что российская сторона будет рада, если западные лидеры прибудут в Россию на 75-летие Победы.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже дал обещание посетить Москву. По его словам, празднование 75-летия Победы важно для Франции.

В конце октября президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выразил благодарность за приглашение и пообещал приехать в Россию на празднование памятной даты.