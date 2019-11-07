Ушаков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Москва, 7 ноября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о подготовке телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, идет согласование времени беседы глав государств.

Ушаков рассказал, что проведение телефонных переговоров запросила Анкара.

«Турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим», — сказал Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что собирается обсудить с российским коллегой исполнение меморандума РФ и Турции по Сирии.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с проведением антитеррористической операции Анкары «Источник мира» в Сирии. По итогам встречи, которая продлилась несколько часов, был подписан меморандум о взаимопонимании.

Согласно достигнутым договоренностям, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники для содействия отводу курдских отрядов от границы на 30 километров. Позже, в соответствии с положениями документа, началось совместное российско-турецкое патрулирование вдоль границы.

Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».