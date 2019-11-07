Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Волкер рассказал, как Луценко врал ради сохранения работы

444
0 Оставить комментарий

Волкер рассказал, как Луценко врал ради сохранения работы

Киев, 7 ноября. Бывший руководитель генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко врал для того, чтобы остаться на своей должности. Об этом заявил экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе своих показаний американскому Конгрессу.

«Я считаю, что генпрокурор Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, чтобы казаться важным для Вашингтона, поскольку он стремился сохранить свою работу», — указал он.

Волкер также напомнил, что экс-прокурор должен был уйти после выборов нового президента, но всеми силами пытался избежать увольнения для предотвращения расследования против себя.

«Поэтому он стремился казаться важным и ценным для США, поскольку американские власти могли бы предотвратить его увольнение новым президентом», — резюмировал он.

Напомним, в середине прошлого месяца Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Согласно информации ведомства, украинского политика подозревают в злоупотреблении служебным положением, за что предусмотрена санкция в виде трех лет тюрьмы. Отмечается, что расследовать возможные преступления Луценко поручил Соломенский суд Киева.

Как сообщал НСН, Луценко признал, что неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-премьера США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Однако ранее к Луценко с соответствующей просьбой якобы обращался адвокат главы США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

По словам экс-генпрокурора Украины, он отказал на том основании, что не может начинать расследование в интересах американского официального лица.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров