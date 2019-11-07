Спецслужбы стран СНГ пресекли работу 13 террористических ячеек в 2019 году

Ташкент, 7 ноября. Спецслужбы России, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана пресекли в этом году работу 13 ячеек международных террористических организаций, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

На заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Бортников рассказал о задержании 138 боевиков благодаря сотрудничеству государств.

«В текущем году во взаимодействии с партнерами из Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур», — объявил он.

За шесть месяцев этого года — с мая по октябрь — более 200 граждан стран СНГ были поставлены на пограничный контроль из-за подозрений в поддержке террористических или религиозно-экстремистских организаций.

Сотрудники ФСБ РФ и КГБ Белоруссии пресекли канал незаконной поставки оружия. В результате совместной операции были изъяты более 40 единиц огнестрельного оружия и 9 тысяч боеприпасов.

Спецслужбы Киргизии, Узбекистана, России, Белоруссии и Таджикистана накрыли ряд лабораторий по производству наркотиков и изъяли из обороты серьезные объемы наркотиков и психотропных веществ, добавил Бортников.

Ранее стало известно, что в России введут уголовную ответственность за выезд за рубеж с целью подготовки теракта.