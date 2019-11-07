Депутат МГД Ступин — «карманный» депутат на побегушках у «криминальных кланов» Москвы

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, борющийся с мусоросжигательными заводами в столице и ратующий за достойную жизнь москвичей, — не тот, за кого себя выдает. В окружении коммуниста большое количество «друзей-коррупционеров», замешанных в выводе госимущества и денежных средств. По словам источников в правоохранительных органах, новоиспеченный московский депутат является участником криминальных схем и исполняет наказы членов «криминальных кланов» Москвы. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

ФАН уже сообщало о наличии подозрений, что депутат Мосгордумы Евгений Ступин занимается незаконной экономической деятельностью, оказывая адвокатские услуги в «Ступин и Партнеры». Показательно, что эта компания не имеет госрегистрации и, по всей видимости, уклоняется от уплаты налогов.

Однако Ступин не ограничивается лишь налоговыми махинациями. По данным источников в силовых структурах, коммунист, позиционирующий себя борцом с мусоросжигательными заводами и защитником москвичей, является «маленьким винтиком» в «большой коррупционной машине», обслуживающим интересы двух «криминальных кланов» Москвы. Обычный, на первый взгляд, адвокат причастен к махинациям «якутской банды» вице-губернатора Московской области Игоря Трескова и клану «мусорного короля» Геннадия Гудкова.

Чем промышляет рекомендованный «Умным голосованием» Алексея Навального депутат в Москве, читайте ниже.

«Чиновничья банда» коммуниста из Якутии

Чтобы понять, какое отношение Ступин имеет к московскому криминалитету, необходимо сделать ремарку, обратив внимание на Республику Саха (Якутия, РС (Я) и события, происходившие в ней 12-19 лет назад.

С 1998 по 2015 годы в Якутии действовала группа чиновников, которую ряд СМИ считал коррупционной и виновной в незаконной передаче государственных земель и имущества в частные руки. В «банду» в разные периоды входили: экс-мэр Якутии Илья Михальчук и его заместитель, а позднее глава Росимущества РС (Я) Игорь Тресков; экс-заместитель Трескова в Росимуществе Саргылана Готовцева, бывший руководитель ФССП Якутии Александр Мигунов и бывший замначальника Минюста Якутии Алексей Никифоров.

По сведениям СМИ, Мигунов, Готовцева и Никифоров — однокурсники по ЯГУ. Последние двое упоминаются в изданиях как супруги. Эту «компанию» под предводительством Игоря Трескова именовали «квартетом Трескова».

Илью Михальчука в Якутии помнят по делам, связанным с воровством бюджетных средств и государственного имущества. Самый известный инцидент — «Дело мэрии», в рамках которого преступная группа при участии множества подведомственных мэрии организаций, в том числе «Единого расчетного кассового центра» (ЕКРЦ), вывела около 124 миллионов рублей. В ходе расследования были установлены виновные лица. В деле фигурировали родственники чиновников — Жанна Михальчук и Надежда Трескова. Тюремный же срок получили всего лишь четыре человека. Одна из подсудимых — гендиректор «ЕРКЦ» и подруга Игоря Трескова — Юлия Пругова. Мэр Михальчук сбежал из Якутии в Архангельск и благодаря дружбе с Юрием Лужковым стал губернатором Архангельской области. Иными словами, «левые исполнители» пострадали, а организаторы — вышли сухими из воды.

По мнению ряда якутских изданий, Игорь Тресков замешан в коррупционных скандалах. Чиновник незаконно выводил госнедвижимость в частные руки. Информационный ресурс Debri сообщал, что в бытность и. о. мэра управленец переписал различным бизнесменам и структурам около 2000 земельных участков. Местные жители, журналисты также считают Трескова причастным к черным схемам по выводу объекты госсобственности.

Тресков связан и со скандальной строительной организацией ООО «Сельдорстрой», которую жители не любят за воровство, прокладку плохих дорог и невыплату заработной платы. А правоохранительные органы имели претензии к компании из-за намеренной неуплаты 45 миллионов рублей налогов. Во время работы «Сельдорстроя» в Якутии главой фирмы и одним из ее учредителей был Алексей Сидоренко. Это важно и чуть ниже станет ясно, почему так.

О недовольстве работой в компании писали сами сотрудники на специализированных форумах, посвященных отзывам о работодателях. Один из них — Antijob.

Евгений Ступин работал в Якутии после переезда из Архангельска. Сначала он был заместителем Мигунова в ФССП, а позднее стал исполняющим обязанности главного судебного пристава РС (Я) с марта по декабрь 2014 года. Он тесно работал с представителями «тресковского квартета». Внезапный переезд Ступина из Архангельска в Якутию и в столько специализированную структуру вызывает множество вопросов.

Миграция «птиц-казнокрадок» с севера на юг

Начиная с 2012 года стайка «птиц-казнокрадок» постепенно начинает перебираться в Москву. Тресков переехал в столицу в 2012 и сегодня экс-мэр Якутии — вице-губернатор МО, курирующий вопросы строительства и транспортной инфраструктуры.

С его подачи в 2014 году в столичную область перебрался Мигунов и, оказавшись около Трескова, стал советником министра имущественных отношений. Позднее бывший глава ФССП Якутии был назначен главой комитета лесного хозяйства МО. На данный момент чиновник трудится в ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Новоэкспорт».

Мигунов же в 2015 году помог перебраться в Москву своему бывшему заму из Якутии — Евгению Ступину, который занял должность заместителя главного судебного пристава по Московской области. Вместе с этой стаей позднее в Московскую область перебрался и учредитель «Сельдорстроя» Сидоренко, став заместителем директора государственной дорожной компании «МОДЦ». Сегодня он по указу Игоря Трескова назначен директором государственного учреждения «Мосавтодор».

Во время работы в Московской области вся эта группа лиц была замешана в коррупционных преступлениях. Так, в 2018 году «Мосавтодор» потрясло дело о мошенничестве на сумму в 168 миллионов рублей. Виновным «назначили» экс-заместителя гендиректора учреждения Сергея Титова. Употребление столь неуместного глагола связано с тем, что ряд СМИ считает дело предприятия несколько фальсифицированным. Кражи и мошенничество действительно были. Однако Титова по указу Трескова могли сделать «козлом отпущения» для сокрытия еще больших хищений. И теперь в хлебном месте сидит якутянин Сидоренко.

Мигунова считали причастным к незаконной рубке Раменского леса в Подмосковье. Черные лесорубы под видом санитарной рубки выкашивали здоровые сосны и сдавали на пиломатериалы. В 2016 году экоактивисты пытались остановить беззаконие, однако против коррупционного клана предпринять ничего не смогли. По данным СМИ, за вывоз сосен и дубов на 16-гектарном участке леса было уплачено чуть более 156 000 рублей. Деревья же вывозили фурами.

Отметился и сам Тресков. Под контролем вице-губернатора находится вся госстройка Московской области и прокладка дорог. Без санкции «якутского казнокрада» и его кураторов мало, что можно решить в Московской области.

По словам источников в правоохранительных органах, под вице-губернатором находится частично сфера ЖКХ. Например, в структуре его «коррупционных проектов» числится знакомый «Фонд капремонта Московской области», с которого кормится еще один «криминальный клан» — семейство и знакомые «мусорного короля» Геннадия Гудкова. В целом группы Трескова и Гудкова объединяет общий бизнес интерес к строительной и мусорной тематике. Там, где идут глобальные «попилы» на стройке и отходах, можно смело искать Гену Гудкова.

«Юридическое закулисье» Ступина

Собеседник издания из силовых структур рассказал, что в Московской области Тресков и Гудковы работают только с проверенным людьми. Представителями «системы». Одним из них является Евгений Ступин. Он «маленький винтик» в «большой коррупционной машине». К серьезным, глобальным делам его пока не подпускают, а мелкие и средние поручения дают. Адвокат бегает на побегушках между представителями двумя криминальных кланов Москвы, получая «крошки с барского стола».

«Ступин не случайно переехал из Якутии в Московскую область. Нужен был человек в ФССП. Благодаря протекции Геннадия Гудкова, адвокат в 2015 году получил должность заместителя главы Федеральной службы судебных приставов в МО. Позднее Ступин помогал выводить Гудкову деньги через ФССП. Его приставы принимали договорное решение суда о взыскании задолженности иностранной фирмой с российской компании. Фальшивый долг отмывали через счета казначейства в Центробанке, а деньги переводились за рубеж», — отметил собеседник ФАН.

Московский депутат имеет крепкую дружбу с Мстиславом Дымничем — заместителем гендиректора по правовым вопросам «Фонда капитального ремонта общего имущества МО», которым руководят друзья и родственники Геннадия Гудкова. Именно эту компанию подозревают в рэкете. Мать Мстислава — Татьяна Сергеевна — ранее занимала должность замминистра финансов МО и причастна к рейдерским скандалам по захвату недвижимости.

«Есть следы эксплуатации Ступина структурами Трескова. Адвокат в группе по выводу госимущества и земель из государственной собственности. В целом адвокатский статус нужен депутату для участия в формальных спорах по государственной недвижимости», — рассказал источник.

Создание мошеннических схем по выводу денег и недвижимости через торги, аукционы, непрозрачные юридические сделки, а также через сомнительные процедуры банкротства — давно обкатаны. Для легализации доходов используются «мусорные компании», созданные самим Ступиным или его ближайшим окружением.

Сегодня Евгений Ступин, имеющий в друзьях целую ватагу коррупционеров, — депутат Мосгордумы. И это вряд ли сулит москвичам что-то хорошее. Похожее политик пришел отстаивать интересы коррумпированной «бизнес-группы». Более того, он является членом комиссии по экологии, что наводит на размышления. Случайно ли так совпало, что Навальный, водящий дружбу с Гудковым младшим, рекламировал Ступина через «Умное голосование»?

И случайно ли на заседаниях Мосгордумы по обсуждению бюджета на 2020-2022 годы депутат так рьяно доказывает необходимость увеличения трат на работу с отходами? Похоже, коммунист уже начал отрабатывать вложенные в его избирательную кампанию деньги клана Гудковых, лоббируя интересы «мусорного короля».

В завершении отметим, что в ходе изучения биографии Ступина вскрылись множественные факты нарушения закона. На данный момент журналисты ФАН собирают и изучают документы, проверяют полученные сведения. В дальнейшем могут быть подготовлены новые материалы, расследования и исследования, изобличающие преступные группировки и более точно обозначающие роль участников.