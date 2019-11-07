Около двух тысяч жен и детей боевиков из России прошли горячие точки на Ближнем Востоке

Ташкент, 7 ноября. Порядка двух тысяч жен и детей боевиков, являющихся гражданами России, прошли через горячие точки на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте.

Он рассказал, что гуманитарные коридоры, по которым из зон вооруженных конфликтов возвращаются жены, вдовы и дети боевиков, стали одним из каналов заброски диверсионно-террористических групп. По словам Бортникова, такие «возвращенцы» нередко являются носителями экстремистской идеологии. Главари международных террористических организаций рассматривают их в качестве террористов-смертников, пропагандистов, вербовщиков и связников подпольной террористической сети, добавил глава ФСБ.

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч», — цитирует слова Александра Бортникова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ в 2019 году предотвратили 39 преступлений террористической направленности за девять месяцев 2019 года. Как отмечал Бортников, за прошедшие девять месяцев было обнаружено и ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России.